Juventus, Allegri ci hanno ripensato: ecco con chi firma

Si parla tantissimo di quello che può essere l’addio o la firma di Allegri ancora una volta con la Juventus. Perché l’allenatore dei bianconeri è in scadenza 2025.

E’ allora si deciderà tutto in maniera rapida in vista delle prossime settimane, perché c’è la chiara intenzione di voler andare a mettere in piedi un progetto serio e vincete per la Juve del futuro. Il club bianconero sta cercando di capire se farlo e continuando con l’attuale allenatore o no. Ci sono degli obiettivi chiaramente che la Juventus vuole raggiungere ogni anno e ora Allegri è messo sul banco di prova visto quello che sarebbe accaduto nei precedenti anni, dove c’è stata tanta delusione e rammarico per come si sono concluse le stagioni dei bianconeri.

Quest’anno sembrava potesse andare in modo diverso, ma alla fine le cose si sono complicate anche questa volta. Perché la Juventus deve provare ora a concludere al meglio la stagione o sarà un altro anno fallimentare per Allegri che è ritenuto la causa principale di tutto ciò che starebbe accadendo in bianconero. La società vuole provare a mettersi alle spalle questo brutto periodo che dura da un po’ di tempo dove ci sono stati pareggi e sconfitte che hanno fatto dire addio in maniera definitiva allo scudetto ai bianconeri.

Rinnovo Allegri-Juventus, la situazione

E’ chiaro che solo in base a quelli che saranno i risultati che si può giudicare ancora il lavoro di Max Allegri con la Juventus che ha cercato di cambiare strategia rispetto gli anni precedenti. Il club con l’allenatore hanno iniziato a puntare sui giovani cercando di dare un futuro roseo alla società bianconera e abbattendo i costi.

Da tempo si parla dell’addio di Allegri dalla Juventus a fine stagione anche con un contratto in scadenza 2025. Perché pare che il tecnico non senta la fiducia di tutto l’ambiente dopo quello che è accaduto quest’anno, dove dopo una lotta scudetto fino a fine gennaio c’è stato un calo impressionante dei bianconeri che hanno detto addio alla sfida per il primo posto a causa di 4 partite senza vittoria.

Ora però pare che Allegri è pronto a ripensarci e valuta il rinnovo con la Juventus in base a quello che accadrà nelle prossime settimane. Mondiale per Club e Super Champions, sono questi gli obiettivi fissati dalla società, ma non dipendono tutti da lui. Intanto, l’allenatore riflette se restare anche con un contratto in scadenza o rinnovare ancora con la giusta offerta.