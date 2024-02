Mendes porta Leao via dal Milan: destinazione e prezzo a sorpresa

Rafael Leao via dal Milan, ci siamo: Jorge Mendes alla regia, così il campione portoghese ha scelto la sua prossima squadra

Se il campo ha recentemente registrato un inatteso tonfo con il Monza, in casa Milan è già tempo di guardare molto lontano. Al calciomercato estivo che, come consuetudine, porterà novità importanti soprattutto in entrata. Ma tra gli addii, ne spicca uno che sottotraccia sta prendendo sempre più corpo.

Rafael Leao continua ad avere un andamento altalenante e i tifosi rossoneri, in più di un’occasione, hanno mostrato con delle piccole contestazioni al portoghese il loro dissenso. Ad ogni modo, al di là di ciò, dopo essere stato ad un passo dall’addio una manciata di mesi fa ora l’ex Lille è praticamente ad un passo dalla sua prossima squadra. Le voci che arrivano dalla Spagna, però, sono clamorose.

Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, Rafael Leao sarebbe più vicino a lasciare il Milan. L’ala portoghese avrebbe infatti dato mandato a Jorge Mendes, intermediario per l’addio ai colori rossoneri. Leao sarebbe stufo di attendere un progetto vincente da parte del club di Cardinale e così la sua partenza da Milanello sarebbe solo questione di mesi.

Leao ‘chiama’ Mendes: ecco la sua prossima squadra

In primis, Mendes avrebbe pensato di portare Leao al Barcellona: ma c’è un grosso problema. Le condizioni economiche in cui verte il club di Laporta sono davvero disastrose ed una spesa come quella per Leao è da escludere: il Milan, infatti, non si siederà a trattare per meno di 100 milioni di euro. Ecco quindi che sembrerebbero in procinto di aprirsi le porte della Premier League.

Diversi i club che potrebbero permettersi una spesa tanto ‘pesante’ per arrivare alla firma dell’ex Lille che in questa stagione ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe con 7 gol e 8 assist vincenti. È il Chelsea la società che vorrebbe farsi avanti in estate, per far partire l’ennesima rivoluzione e regalare una nuova stella a Mauricio Pochettino.

I ‘Blues’ sono avvantaggiati dagli ottimi rapporti con la dirigenza di via Aldo Rossi con cui sono state chiuse, negli ultimi anni, diverse trattative. Da Giroud a Pulisic e Loftus-Cheek. Anche per questo non è escluso che i londinesi possano inserire delle nuove pedine nell’affare, in modo da abbassare l’esborso cash in favore della società di Cardinale.

A questo punto Leao, salvo colpi di scena, si avvicinerà passo dopo passo alla cessione: dalla Serie A alla Premier League, con il gioiello portoghese pronto a rilanciarsi con la maglia del Chelsea.