Mercato Milan, colpo a parametro zero: arriva dal Real Madrid

Mercato Milan, i rossoneri non si fermano ed anzi continuano a lavorare al futuro del club. In tal senso, lo staff di Moncada ha fiutato l’affare e si è fiondato sul calciatore del Real Madrid. L’affare può essere condotto a prezzo di saldo e, tenendo conto delle qualità del ragazzo, sarebbe davvero un grande colpo.

I rossoneri come è noto non sono certo soddisfatti di quanto sta accadendo in questa stagione. Ci si aspettava sicuramente di più, almeno in termini di competitività e di lotta per il titolo. A prescindere poi dal rendimento fuori dall’ordinario che sta avendo l’Inter. In vista dell’estate, però, anche come forma di ribellione, per così dire, rispetto allo stato delle cose, il Milan punta in grande. E stavolta ha messo nel mirino un campione che si libererà a parametro zero dal Real Madrid proprio il prossimo giugno. L’affare sembra essere a discesa e rappresenta un nome nuovo per il mercato dello staff di Moncada. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Mercato Milan, colpo dal Real Madrid

I rossoneri hanno messo gli occhi sul calciatore del Real Madrid che, in scadenza di contratto, non sembra intenzionato a restare ed a rinnovare. Vorrebbe, infatti, provare una nuova esperienza ed in tal senso la Serie A è pronto ad accoglierlo.

Si tratta di Nacho Fernandez, roccioso e duttile difensore del Real Madrid. Da diversi anni, ormai, è accostato a club italiani, su tutti l’Inter. A riportare questo interesse, però, è il portale “Fichajes.net” che spiega anche come il Milan abbia già fatto anche una sua offerta per il centrale spagnolo. Sarebbe, in tal senso, una esplicita richiesta di Stefano Pioli e la strada sembra in discesa.

Milan, occhi su Nacho del Real a parametro zero

Nacho Fernandez, pur non essendo un titolarissimo, è ormai da anni una colonna del Real Madrid. Tutti gli allenatori hanno sfruttato le sue letture difensive e la sua duttilità, visto che può giocare in ogni ruolo della difesa. Con Ancelotti sta trovando poco spazio e, per questo motivo, sta seriamente valutando di lasciare i blancos dopo 14 anni. Classe 1990, pur non essendo molto giovane ha comunque tanto ancora da dare, soprattutto ad una difesa come quella del Milan che non sempre brilla per stabilità, per così dire.