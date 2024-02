Messaggio di Zirkzee ai nuovi tifosi: c’è un indizio

Svolta per quanto riguarda il futuro di Zirkzee che può ora iniziare anche a pensare a quello che sarà il proseguo della sua carriera tra l’Italia e l’estero.

Il giovane attaccante olandese si sta dimostrando essere uno dei migliori nel suo ruolo in Italia e per questo motivo anche all’estero puntano su di lui in vista della prossima sessione di mercato estiva. Perché la sua crescita è stata clamorosa e sotto gli occhi di tutti, ecco che allora adesso si punta sulla possibilità di andare a piazzare il colpo Zirkzee che può lasciare il Bologna per un’altra squadra di grande livello. Il giovane attaccante ha intenzione di provare a definire un nuovo trasferimento per il proseguo della sua carriera, perché adesso può arrivare la svolta.

C’è la chiara intenzione di andare a costruire qualcosa di importante per i prossimi anni e la sua crescita è palese, soprattutto dal punto di vista di leadership. Perché adesso il giovane bomber inizia ad essere decisivo con giocate, assist e gol anche nei match chiave e per questo motivo potrebbe cambiare tutto in vista del mercato estivo con Zirkzee che può firmare con un top club. Tanto interesse in Italia, in particolare da una società di vertice e anche all’estero. Molto potrebbe dipendere da come finirà la stagione attuale del Bologna.

Calciomercato: messaggio di Zirkzee

In vista dei prossimi mesi si entrerà nel vivo delle possibili trattative che porteranno Zirkzee a giocare con una grande squadra, che sia in Italia o all’estero. Perché il giovane calciatore non resterà a Bologna anche in caso d’Europa. Le squadre interessate sono tante e c’è la volontà di fare cassa con la sua partenza, da parte del club italiano e anche da parte del Bayern Monaco che ha ancora una fetta del giocatore.

C’è la seria possibilità che ora un grande club decida di comprare Zirzkee con il Milan che dovrà anticipare la concorrenza della Premier League che punta forte sul giocatore con diverse società di livello. Allo stesso tempo però arrivano dei segnali da parte del giocatore che manda un messaggio veramente chiaro per quello che sarà poi il suo futuro.

Zirkzee si sente un leader e ha dato un messaggio ai tifosi del Bologna e i prossimi che avrà sul suo cammino. Perché nell’intervista al Corriere della Sera, l’attaccante del Bologna ha parlato di diversi temi, tra cui quello che può accadere in futuro,