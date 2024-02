Serie A, rinvio del match: svelato il motivo, cambiano due date

Risulta essere ufficiale quanto accade in Serie A, con uno stravolgimento del calendario vero e proprio dopo le richieste Uefa sul rinvio del match.

Ci sono dei match da giocare per recuperare gli appuntamenti “persi” a causa della Final Four di Supercoppa italiana ma occhio a quanto accadrà a stretto giro, con la bellezza di quattro partite – tutte delicate – in fila che uno dei club più importanti della Serie A dovrà disputare.

Nel corso della serata, dopo i sorteggi in mattina per le sfide europee, sono arrivati anche gli orari ufficiali con le gare da disputare, in quello che vede un cambio data, rinviandola ad un’altra giornata dell’attuale calendario, tra Serie A e match europei.

Serie A, rinvio e cambio date: c’è l’annuncio su due match

C’è l’annuncio su due match, con le notizie che erano emerse sul cambio data e che sono state confermate dopo i rumors sul rinvio.

C’è da giocare in Europa, nelle sfide importantissimi per la competizione Uefa, ma dopo le richieste da parte di un club si è confermato l’appuntamento che è stato ufficialmente spostato, cambiando la regola del giovedì sulle gare che si disputano tra Europa League e Conference.

Su richiesta del club italiano, infatti, la Uefa ha accettato lo spostamento del match tra Sporting-Atalanta. La Dea, dal canto proprio, ha una sfida di Serie A in programma contro il Bologna due giorni prima dell’appuntamento in Europa e, tale cambio sul calendario dell’Atalanta, avrebbe avuto un effetto domino sulle date del campionato italiano.

Quando si gioca Sporting-Atalanta: l’annuncio dal sito della Uefa

Il sito della Uefa, in giornata, avrebbe dovuto comunicare l’intero calendario del giovedì 7 marzo, giorno nel quale si giocheranno le partite d’andata degli ottavi di finale di Europa League, dove è protagonista anche la sfida Sporting-Atalanta. Il match però, secondo le disposizioni della Uefa, è stato ufficialmente spostato a mercoledì 6 marzo, alle ore 18 e 45. In un primo momento infatti, a causa della sovrapposizione della sfida del Benfica – altro club di Lisbona -, era stato disposto l’appuntamento per il 5 marzo. Ma l’Atalanta, che gioca con il Bologna di domenica, prima appunto della partita europea, avrebbe avuto bisogno di un giorno in più almeno, di riposo.

Ultime Atalanta: confermata la data anche col Bologna

Dopo lo spostamento della partita con lo Sporting Lisbona, l’Atalanta dunque potrà tranquillamente scendere in campo contro il Bologna, nella sfida di Serie A del 3 marzo 2024. Si era vociferato della possibilità di vedere la Dea scendere in campo venerdì o sabato, ma le cose si sono sistemate a causa dello slittamento dell’appuntamento europeo.