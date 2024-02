Sorteggi Europa League: problema per le italiane

Tutto pronto per quello che è il sorteggi Europa League degli Ottavi di Finale. E’ terminata la fase playoff con le squadre seconde nel girone che hanno affrontato le retrocesse di Champions League.

Ci siamo con il sorteggio d’Europa League con tre italiane qualificate agli Ottavi di Finale in questa edizione. Sono due le squadre che sono andate avanti nei playoff più un’altra che si era già qualificata agli Ottavi perché prima nel girone. Adesso ci sono novità per quelli che saranno i sorteggi e le partite che si andranno a giocare in vista delle prossime settimane, perché c’è la seria possibilità che alla fine si possa andare a definire accoppiamenti di alto livello con partite difficili ed emozionanti anche per le squadre italiane.

Qualcosa potrebbe cambiare per il percorso delle nostre squadre qualificate alla prossima fase. Perché adesso ci si avvicina sempre di più alla Finale, considerando che il prossimo turno sarà quello degli Ottavi di Finale d’Europa League, dove Milan, Roma e Atalanta sono le squadre qualificate tra quelle di Serie A.

Sorteggi Europa League Ottavi 2024

Si è conclusa la fase spareggi dell’Europa League e ora via agli Ottavi con anche Milan, Atalanta e Roma che aspettano di capire chi sarà la prossima squadra che andranno ad affrontare. Adesso c’è la possibilità che le italiane possano provare ad arrivare fino in fondo alla competizione della Uefa che si giocherà nelle prossime settimane.

Si entra nel vivo della competizione con il sorteggio Europa League a Nyon venerdì 23 febbraio alle ore 12. Verranno estratte dalle urne le palline che contengono i nomi delle 16 squadre qualificate. Le partite degli Ottavi d’Europa League si giocheranno il 7 e 14 marzo, andata e ritorno.

Queste le squadre teste di serie qualificate:

Atalanta (Italia)

Brighton (Inghilterra)

Leverkusen (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Villareal (Spagna)

West Ham (Inghilterra)

Queste le non teste di serie

Roma (Italia)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Marsiglia (Francia)

Sporting CP (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Milan (Italia)

Friburgo (Germania)

Qarabag (Azerbaigian)

Problema per le italiane Milan e Roma che non sono teste di serie nel sorteggio d’Europa League degli Ottavi di Finale che sarà possibile vedere su Sky Sport 24, Dazn o Now Tv, in alternativa sul sito o canale Youtube dell’Uefa. I tifosi delle tre società italiane sperano di evitare a tutti i costi Bayer Leverkusen e Liverpool su tutte vista la loro forza.

