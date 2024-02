Zaniolo torna in Serie A: c’è già la formula del trasferimento

Il classe ’99 sta trovando poco spazio in Inghilterra e per la prossima estate non è da escludere un suo ritorno in Italia

Nicolò Zaniolo, talentuoso centrocampista italiano, attualmente in prestito all’Aston Villa, potrebbe presto fare ritorno in Italia. Il suo cartellino è di proprietà del Galatasaray, e sembra che il club inglese non sia interessato a riscattare il giocatore al termine del prestito.

In questo scenario, tre club della Serie A stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, pronti a cogliere l’opportunità di riportare l’azzurro nel calcio italiano. Nicolò Zaniolo ha già manifestato il desiderio di tornare in Italia, e il suo scarso impiego all’Aston Villa potrebbe facilitare il suo ritorno.

Il Galatasaray ha acquisito il giocatore nel febbraio 2023 per 15 milioni di euro, con ulteriori bonus legati alle sue prestazioni in Nazionale e al rendimento durante gli Europei. Tuttavia, l’attuale situazione di Zaniolo in Inghilterra, dove non è titolare dal dicembre scorso, potrebbe influenzare la decisione del club turco di lasciar partire il giocatore. Questo potrebbe spingere l’attaccante a cercare una nuova avventura in Serie A, dove diverse squadre sembrano pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Zaniolo torna in Italia? Fiorentina, Juve e Milan sulle sue tracce

Le possibilità che l’Aston Villa decida di riscattare Zaniolo sembrano limitate, considerando il suo limitato impiego in campo. Il giocatore ex Inter e Roma ha trovato spazio solo sporadicamente, con brevi apparizioni nel finale delle partite di Premier League. Ci sono un po’ di squadre del nostro campionato alle quali l’esterno offensivo classe ’99 potrebbe fare particolarmente comodo e infatti hanno già chiesto informazioni.

Nella fattispecie sono la Fiorentina, la Juventus e il Milan ad aver dimostrato un forte interesse nel giocatore, consapevoli del suo potenziale e della sua abilità nella zona offensiva del centrocampo e in zona gol. La prospettiva di avere un talento ancora da sgrezzare come Zaniolo in rosa potrebbe spingere i tre club ad un’asta per il classe ’99.

Resta da vedere come si svilupperà questa situazione nei prossimi mesi, anche in considerazione di ciò che accadrà al prossimo europeo in Germania, ma una cosa è certa: Nicolò Zaniolo potrebbe presto fare il suo ritorno in Serie A, contribuendo al calcio italiano con il suo talento e la sua esperienza internazionale.

La sua storia rappresenta un capitolo intrigante nel mondo del calcio italiano, e gli appassionati aspettano con trepidazione di vedere dove il futuro porterà questo giovane talento pieno di aspettative ma finora mai sbocciato.