Addio Juve a giugno: Allegri passa alla rivale di sempre

Massimiliano Allegri sembra ormai destinato a lasciare la Juventus a fine stagione: il tecnico toscano può finire alla rivale di sempre.

Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più incerto. Il tecnico livornese ha un contratto con la Juventus fino al 2025 ma sono sempre di più le voci che parlano di un probabile divorzio a fine stagione. I bianconeri sono attualmente secondi in classifica e hanno un ampio margine sulla quinta in classifica: l’obiettivo della qualificazione in Champions, chiesto dalla società all’allenatore toscano, non sembra in pericolo. Almeno per ora.

Tuttavia il crollo mentale mostrato dalla squadra in queste ultime gare ha fatto di nuovo scatenare una valanga di critiche nei confronti di Allegri. Buona parte della tifoseria ritiene che in questi tre anni ‘Acciughina’ non sia riuscito a dare un’identità forte alla squadra: ogni volta che è chiamata a fare il salto di qualità la Juve si scioglie come neve al sole, palesando anche limiti caratteriali oltre alle note difficoltà tecniche.

La voce che circola a Torino – rilanciata a Pressing anche da Massimo Mauro – parla di un possibile accordo tra Allegri e la Juve per arrivare a una separazione a fine stagione. Uno scenario di cui è convinto anche un grande amico di Max, che ha anche immaginato quale potrebbe essere la prossima squadra del tecnico di Livorno.

Allegri alla rivale, svolta clamorosa: nessuno se l’aspettava

Ubaldo Righetti ha militato con Allegri nel Pescara dei primi anni ’90 e ha centrato assieme all’attuale allenatore bianconero la promozione in Serie A nel 1992. Proprio Righetti ritiene che Allegri non rinnoverà con la Juventus perché ha voglia di provare nuove esperienze. Non all’estero, almeno secondo l’ex difensore, ma in Italia.

Secondo Righetti, infatti, Allegri potrebbe ‘tradire’ la Juve accettando la corte di una delle più grandi rivali di sempre dei bianconeri. Una piazza dove Max amerebbe allenare è quella di Roma: l’allenatore toscano sarebbe molto stuzzicato da un’avventura in giallorosso.

Già in passato, come ricorda proprio l’amico, era stato vicino alla Roma: ora il matrimonio potrebbe davvero concretizzarsi. “Non dico che andrà sicuramente alla Roma ma gli piace“, ha detto Righetti: parole che hanno subito scatenato i tifosi di entrambe le squadre.

L’addio di Allegri, infatti, potrebbe favorire il ritorno in bianconero di Antonio Conte: il tecnico salentino è dato vicino al Bayern Monaco (che ha confermato l’addio di Tuchel a fine stagione) ma secondo Righetti la squadra che gli piace di più è proprio la Juventus.