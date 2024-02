Addio Leao, nuova pretendente e Milan nei guai: pronta l’offerta

Rafael Leao potrebbe essere uno dei giocatori destinati all’addio in vista della prossima estate con una maxi offerta pronta per i rossoneri.

Il ko contro il Monza ha definitivamente spento ogni speranza di rimonta in campionato in casa Milan. I rossoneri ora guardano già al mercato estivo per cercare di sistemare la propria rosa.

Sarà necessaria almeno una cessione eccellente in casa rossonera per sistemare i conti e poter poi reinvestire per sistemare la rosa. Uno dei calciatori con più mercato in questo senso è sicuramente Rafael Leao, attaccante portoghese che, nonostante il rinnovo dello scorso anno, appare destinato a salutare il Milan in estate. Nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una nuova pretendente per il numero 10 rossonero, pronta a convincere sia il club che il calciatore a chiudere l’affare.

Il Manchester United sarebbe pronto a fare sul serio per Rafael Leao. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto una proposta da circa 110 milioni di euro per assicurarsi il cartellino dell’asso rossonero, finito anche nel mirino di altre big europee.

Calciomercato Milan, Leao pronto a salutare in estate: maxi offerta in arrivo

Leao piace infatti anche ad altre tre big europee, pronte a scatenare un’asta in estate. Il PSG considera l’ex giocatore del Lille l’uomo giusto per sostituire Mbappé a partire dalla prossima stagione mentre il Barcellona lo considera il possibile colpo da regalare ai tifosi per riaccendere gli entusiasmi dopo alcuni anni difficili sul mercato. Non manca poi l’interesse del Chelsea che già negli scorsi anni si era fatto avanti per la stella del Milan.

Leao ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al giugno del 2028 al termine della scorsa stagione. Una mossa che ha portato ad alzarsi in maniera netta il suo ingaggio con il Milan che sarebbe felice di far respirare le casse in particolare quest’anno dove mancheranno gli introiti della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

La speranza del Milan è quella di poter scatenare un’asta tra le pretendenti e guadagnare quanto più possibile dalla partenza di Rafael Leao. La clausola che lo lega al Milan è di circa 175 milioni di euro, una somma che nessuno è intenzionato a raggiungere ma già una proposta da 120 milioni farebbe molto felice la dirigenza che in un solo colpo avrebbe il denaro necessario per sistemare le casse e reinvestire in sede di calciomercato.