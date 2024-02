Spalletti è una furia: li ha fatti fuori dall’Italia

Luciano Spalletti si sfoga e svela tutto quello che è accaduto con alcuni giocatori che saranno fatti fuori dall’Italia se dovesse accadere di nuovo qualcosa di simile.

Clamoroso quello che sarebbe accaduto negli ultimi mesi sotto la gestione dell’attuale CT della Nazionale Luciano Spalletti che ha voluto sfogarsi per quanto accaduto nel ritiro della sua Italia con alcuni giocatori. Una situazione particolare che potrebbe complicare il rapporto tra i calciatori e il ct, oppure potrebbe iniziare a portare un’aria diversa e positività dopo il faccia a faccia in vista del futuro. E’ arrivato un segnale forte da parte dell’allenatore che ha voluto dire la sua su quanto sarebbe accaduto in questi ultimi mesi sotto la sua avventura in panchina con la Nazionale.

Ci sono ora delle novità importanti perché potrebbe arrivare una decisione forte proprio in merito a questa situazione. Adesso ci sono delle novità che possono riguardare l’esclusione dalla Nazionale di alcuni giocatori dell’Italia di Spalletti. Potrebbe arrivare ora una clamorosa svolta a riguardo proprio della Nazionale con l’allenatore che si è voluto esprimere in maniera diretta mandando un messaggio ad alcuni giocatori per quanto è accaduto negli ultimi ritiri.

Italia: Spalletti escluda i calciatori per la PlayStation

Alcuni giocatori possono essere fatti fuori dall’Italia di Spalletti se si dovessero ripetere alcuni episodi accaduti in questi ultimi mesi. L’allenatore è una furia e ha voluto sfogare il suo malessere riguardo quanto accaduto. Da capire ora chi sono i giocatori accusati da Spalletti di scarsa concentrazione nei ritiri della Nazionale dell’Italia. Ci sono ora delle novità importanti che riguardano quanto accaduto.

Spalletti ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport di aver vietato la PlayStation nel ritiro ai calciatori dell’Italia. Al tecnico non sarebbero piaciute alcune cose che ha visto e ha voluto mandare un segnale forte perché forse qualcuno di questi giocatori non hanno preso sul serio qualche suo richiamo interno. Ora il messaggio è arrivato in maniera diretta anche a tutti i tifosi che vengono a scoprire quanto accaduto.

A Spalletti non sarebbe andato a genio come alcuni giocatori si siano potuti mettere a giocare alla PlayStation mettendo davanti quindi un gioco come Call of Duty all’impegno di poter vincere l’Europeo. Messaggio chiaro ad alcuni giocatori che avrebbero preso alla leggera determinati impegni, all’allenatore non piace questa modernità ed è pronto a fare fuori alcuni giocatori.