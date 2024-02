De Zerbi in Serie A: annuncio dall’Inghilterra

Ultimissime sul futuro dell’allenatore Roberto De Zerbi: il tecnico può tornare in Serie A? Ecco come stanno le cose.

Arrivano delle nuove indiscrezioni di calciomercato relative alla prossima squadra di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton, che affronterà in Europa League la Roma negli ottavi di finale, è pronto a tornare in Italia e vivere una nuova avventura in Serie A. Ecco come stanno le cose, c’è l’annuncio che arriva dall’Inghilterra e che riguarda proprio il tecnico ex Sassuolo.

Calciomercato: quale futuro per Roberto De Zerbi?

Protagonista, ancora una volta, di una stagione incredibile con il Brighton, ci sono delle novità che riguardano il futuro in panchina di Roberto De Zerbi.

Il tecnico è uno dei più ricercati e la prossima stagione potrebbe decidere di cadere alle lusinghe dei grandi club, che fanno a gara per ingaggiarlo.

In Italia, per esempio, oltre al Napoli è vivo anche l’interesse del Milan per Roberto De Zerbi che può tornare in Serie A per allenare una big. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Brighton che ha fatto il punto sul futuro dell’allenatore.

De Zerbi al Milan? Arriva l’annuncio dall’Inghilterra

Paul Barber, amministratore delegato del Brighton, ha risposto e detto la sua riguardo il futuro di Roberto De Zerbi. Il tecnico, al centro delle tante voci di mercato è ancora legato da un contratto con la squadra inglese.

“Dei tanti complimenti che riceve potremmo anche farne a meno . Spero che Roberto resti qui ancora per molto tempo. Credo sia felice con noi, i tifosi lo adorano visto che sta svolgendo un ottimo lavoro”, queste le parole del dirigente a Talk Sport.

De Zerbi blindato al Brighton, le ultime

Le parole dell’ad inglese non lasciano dubbi sul futuro di Roberto De Zerbi che è pronto a proseguire la sua esperienza in Inghilterra. E’ molto difficile, infatti, un suo addio al termine di questa stagione. I ben informati indicano De Zerbi come il sostituto prescelto da Guardiola per il Manchester City, una volta conclusa l’esperienza in Premier del tecnico spagnolo. Ecco perché Milan e Napoli dovranno rassegnarsi: per De Zerbi è quasi impossibile. Entrambe le società dovranno puntare su altri allenatori per la prossima stagione e scartare l’ipotesi di riportare in Serie A l’ex Sassuolo che è destinato a continuare l’avventura in Premier League.