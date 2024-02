Dramma sfiorato, malore in campo: le condizioni del calciatore

Momenti drammatici durante la partita: malore in campo, soccorso subito. Un aggiornamento sulle sue condizioni

Il calcio, a volte, regala emozioni talmente forti da segnare profondamente gli stessi tifosi, che spesso vivono situazioni molto difficili da affrontare. Durante una sentita gara del campionato si è materializzato un episodio che stava assumendo i connotati della tragedia.

Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, ma è impossibile negare che la paura sia stata tanta e che gli stessi tifosi non abbiano temuto il peggio. Quanto accaduto durante l’ultima partita giocatasi presso uno dei tanti stadi della Capitale ha avuto un risvolto positivo grazie all’azione tempestiva dei dirigenti di casa che in quel frangente hanno messo da parte l’aspetto sportivo per mettere in primo piano quello umano.

Un episodio che non dovrebbe mai accadere, soprattutto perché parliamo di calciatori giovanissimi, ma a volte la realtà supera di gran lunga le aspettative. Durante una partita del campionato Under 14 tra Athletic Soccer Academy e Riano Calcio, un giovane calciatore in forza agli ospiti ha accusato un malore in campo mentre guardava l’azione dei compagni.

Under 14: malore in campo durante la partita, salvato dagli avversari

La paura è stata tanta, si temeva il peggio, anche perché sono davvero rarissimi i casi di malori che coinvolgono ragazzini di nemmeno 14 anni. Gli attimi di timore infiniti sono stati per fortuna spazzati via dall’azione della dirigenza di casa: quest’ultima è entrata in campo e ha praticato le cure necessarie al ragazzo sfortunato che ha vissuto di sicuro il momento più delicato della sua giovane vita

Un gesto di grande umanità e che dovrebbe essere da esempio per altre squadre che svolgono un ruolo formativo nei confronti dei loro ragazzi. Alla fine il calcio giovanile è questo: è una vera e propria scuola di civiltà che occorre ai giovani atleti per crescere e imparare.

La società Riano Calcio ha ringraziato così la squadra di casa per il suo intervento a favore del proprio tesserato: “Riano Calcio ringrazia la Società Athletic Soccer Academy e il direttore generale – mister della categoria Regionali U14 Fabio Leonardo, per l’assistenza e le cure prestate al nostro calciatore che ha accusato un malore”, si legge in un comunicato. “Un ringraziamento particolare va poi alla Sig.ra Laura Barcella che con il suo intervento ha scongiurato peggiori conseguenze all’atleta”. Insomma, dopo il lieto fine anche il fair play: un momento drammatico che si è trasformato in un’occasione di grande sport.