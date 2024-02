Ecco Conte, scelta obbligata: “È l’unica soluzione”

Il futuro di Antonio Conte continua a far discutere: sono molte le squadre italiane che si contendono il tecnico salentino, ma la soluzione potrebbe essere un club estero

Una delle domande più importanti in vista del calciomercato estivo non riguarda giocatori, top player o calciatori importanti che potrebbero cambiare maglia, bensì un allenatore. Uno dei migliori allenatori in circolazione è infatti libero, ed è molto probabile che, nella prossima stagione, possa tornare ad allenare.

Stiamo parlando naturalmente di Antonio Conte che, dopo circa un anno di stop in seguito all’esperienza al Tottenham, sembra deciso a rimettersi in gioco e a riprendere un lavoro che, finora, lo ha consacrato come uno dei tecnici più vincenti, almeno in campionato, presenti in Europa. Sono sei i campionati vinti dal tecnico leccese nel corso della sua carriera, tra cui uno di Serie B con il Bari, cinque Scudetti tra Juventus (4) e Inter (1) e una Premier League con il Chelsea, oltre all’ottima esperienza sulla panchina della Nazionale.

Sono tantissime le squadre, soprattutto italiane, che sembrano in corsa per mettere sotto contratto l’ex centrocampista. La prima ad averlo contattato sarebbe stato il Napoli, che avrebbe richiesto la sua disponibilità già a novembre, dopo l’esonero di Rudi Garcia. In quell’occasione, però, il tecnico avrebbe declinato perché non vorrebbe subentrare in corsa ma avere un incarico dall’inizio della stagione. Nelle ultime settimane anche il Milan.

Il futuro di Conte è in bilico, Behrami: “Bayern Monaco l’unica soluzione”

Una nuova opzione, però, sembra essere all’orizzonte, che porterebbe il tecnico all’estero. Si tratta del Bayern Monaco, squadra in crisi e che, visto l’exploit del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, rischia di perdere anche il suo ormai solito dominio sulla Bundesliga.

Thomas Tuchel, come già ufficializzato, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Ora per Conte si spalancano le porte del club bavarese. Secondo quanto dichiarato a DAZN da Valon Behrami, ex centrocampista, tra le altre, di Lazio, Fiorentina e Napoli, i bavaresi potrebbero essere la soluzione perfetta:

“Per mentalità, disciplina e situazione, il Bayern Monaco sarebbe la soluzione ideale per Conte. Considerando le sue aspettative, il Bayern è la squadra più adatta a lui ora come ora. Serve a lui per diventare grande a livello europeo, perché non lo è ancora, ed è il passo giusto al momento giusto per il Bayern, che ha bisogno di una scossa incredibile. Il Bayern è una squadra disciplinata, che segue quello che dice l’allenatore“.