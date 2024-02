Errore tecnico dell’arbitro: clamoroso, la partita si rigioca

Non è facile vedere oggi partite che si ripetono, un errore arbitrale però farà sì che questo avvenga: ecco dove è successo

Gli errori arbitrali intesi come soggettivi non sono certo valevoli per eventuali ripetizioni di una gara. Se un rigore ci fosse o meno, così come un fuorigioco o un fallo al limite dell’area, restano elementi di discussione alla fine delle gare, che esse siano dilettantistiche o professionistiche. Alcuni errori di forma però, potrebbero persino portare ripetizione di una partita. Fenomeno che si verifica molto raramente, ma che a breve rivedremo.

Succederà proprio in Italia, dove si dovrà rigiocare una partita del campionato di Eccellenza pugliese. Le avversarie che si riaffronteranno in un match già giocato, ma ormai ritenuto non valido, sono il Biritto Norba ed il Don Uva Calcio. Il primo match giocato tra le due compagini è quello del 3 dicembre 2023, allora valevole per la tredicesima di campionato ed oggi invece ritenuto poco più di una bella amichevole. Quella gara ormai non vale più nulla.

La partita si rigioca: errore tecnico dell’arbitro

La gara si rigiocherà dal primo minuto e con punteggio di 0-0 secondo quanto disposto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale FIGC Puglia andando quindi a cambiare l’iniziale decisione in merito del Giudice Sportivo. Il Don Uva Calcio infatti aveva presentato un regolare ricorso dopo aver subito una decisione arbitrale a quanto pare errata. La squadra infatti ha dovuto ripetere un calcio di rigore, ma c’è un errore di forma. Il penalty segnato al 67′ da Bruno venne fatto ripetere perché al momento della trasformazione c’era un dodicesimo uomo del Don Uva in campo, poi regolarmente espulso.

Secondo l’esposto della società danneggiata e che poi perse la gara per 2-0, il calciatore allontanato si stava solamente scaldando al di fuori del rettangolo di gioco e non solo. Dalla posizione in cui si trovava era ad ogni modo in un luogo lontano dalla battuta del rigore e da dove non avrebbe potuto interferire in nessuna maniera. La Corte d’Appello ha riconosciuto un errore tecnico arbitrale che quindi consentirà alla squadra che lo richiede di poter ripetere l’incontro.

Ecco la parte interessata in merito, direttamente dal comunicato della società: “Bitritto Norba – Don Uva si rigiocherà. È quanto stabilito oggi dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale della Figc Puglia che ha riconosciuto l’errore tecnico dell’arbitro Carella con conseguente ripetizione della gara, ribaltando in toto la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, che aveva respinto il ricorso. Ricordiamo che l’episodio risale all’ultima partita del girone d’andata, Bitritto Norba-Don Uva: al 22’ della ripresa il signor Carella aveva fatto ripetere un rigore battuto e realizzato da Bruno dopo aver decretato gol, senza un motivo che da regolamento giustificasse la decisione”.