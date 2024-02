Esonero già deciso: hanno scelto Ballardini

Alla fine non c’era più tempo da perdere e per questo motivo che la società ha deciso di esonerare l’attuale allenatore per scegliere Davide Ballardini come sostituto.

Possibile svolta immediata per quanto riguarda uno degli allenatori italiani più esperti che sono pronti a tornare per provare a dare una scossa all’intero ambiente e ottenere qualcosa di importante in vista delle prossime giornate. Perché adesso c’è la possibilità che si possa andare a conquistare qualcosa di positivo da qui al termine della stagione. Da capire come si metteranno le cose, considerando che al momento c’è una situazione non del tutto felice e per questo si pensa a Ballardini come ruolo di nuovo allenatore.

Il tecnico può arrivare già nelle prossime ore, perché sono diverse le società che non vivono una situazione facile e stanno valutando la possibilità di cambiare. Infatti, ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano l’arrivo di Ballardini in panchina per il ruolo di allenatore. Una scelta che verrà presa proprio a momenti dalla società che già non è rimasta felice di quanto è accaduto negli ultimi mesi.

Serie A: torna in panchina Ballardini

Alla fine la società ha pensato di dare una svolta alla propria stagione, perché restando in questo modo si rischia addirittura la retrocessione inaspettata con un possibile passo indietro in Serie B che andrebbe a complicare la storia del club che ormai da anni ha una stabilità ben precisa. Per questo motivo è arrivata la scelta di puntare su Ballardini per la panchina del Sassuolo.

Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire che fine farà l’esperto allenatore corteggiato in Italia. Ma al momento Ballardini sembra indirizzato verso il Sassuolo dopo l’esonero di Dionisi, ma non è detto che alla fine vada proprio lui lì. Tante altre società interessate al tecnico.

Il nome di Ballardini è stato accostato al Sassuolo ma anche alla Salernitana e al Cagliari. Il club granata campano ha però scelto Liverani, che si dovrà giocare il suo futuro subito nelle prossime partite. Senza risultati convincenti rischia di andare subito fuori dal progetto della Salernitana che a quel punto cercherà un nuovo allenatore e il nome di Ballardini può tornare di moda se non dovesse firmare col Sassuolo, così anche il Cagliari che ha una situazione particolare da gestire con Ranieri.