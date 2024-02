Esonero immediato: grande ritorno in Italia

Nelle prossime ore potrebbe anche già arrivare l’annuncio ufficiale con il nuovo allenatore pronto a firmare il contratto e sedersi in panchina con il club storico.

Un grande ritorno in Italia per il giovane allenatore che dopo l’esperienza in Francia dove è stato esonerato è pronto a subentrare in Serie A per concludere la stagione sulla panchina di un club importante che ha deciso di cambiare e ha affidato all’ex Campione del Mondo 2006 la fiducia per terminare al meglio le partite di campionato e ottenere i risultati sperati. Un segnale che era già arrivato nelle scorse settimane, ma ora il tempo è veramente scaduto, perché dopo l’ultimatum è pronto ad arrivare il comunicato riguardo la scelta presa dopo un altro risultato non convincente.

Una situazione veramente spiacevole per il noto club che da anni stava provando a fare la differenza con il suo progetto e ha raggiunto anche l’Europa nelle passate stagioni. Ma adesso la situazione sembra essere veramente complicata perché può arrivare l’immediato esonero per affidare la panchina ad un nuovo allenatore che tornerebbe in Serie A subito. Una svolta che si spera possa cambiare il futuro della panchina del club italiano pronto ad avviare con il tecnico un progetto che possa portare dei risultati immediati.

Esonero in Serie A: grande ritorno in panchina

La paura della società è quella di dover fare i conti con una lotta salvezza nelle ultime giornate che rischierebbe addirittura di far arrivare la squadra ad una retrocessione inaspettata e non in programma proprio nelle ultime settimane di campionato. Ecco che allora si cerca di dare una svolta al progetto che si spera possa essere importante per il futuro, adesso c’è la volontà di ottenere subito dei risultati per cambiare questa situazione e allora può esserci l’esonero dell’allenatore per un nuovo tecnico.

Si parla tanto di quello che sarà l’esonero di Dionisi dal Sassuolo che si gioca tutto contro l’Empoli ed è già pronto Fabio Grosso. C’è la sensazione che possa arrivare da un momento all’altro nelle prossime ore il comunicato ufficiale del club.

Senza vittoria nella prossima partita di campionato contro l’Empoli di Nicola in uno scontro diretto allora arriverà l’esonero di Dionisi con Grosso pronto a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per l’ex Lione è pronto un contratto di 1 anno e mezzo, la speranza è di dare un segnale di svolta.