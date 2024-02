Kvara via come Osimhen: rinnovo e poi destinazione in estate

Secondo quanto riferiscono dall’estero, Kvaratskhelia direbbe addio al Napoli a fine stagione, come Osimhen.

Il fuoriclasse azzurro è finito al centro di alcune polemiche a causa della reazione, al momento della sostituzione da parte del nuovo allenatore dei partenopei, Francesco Calzona, nel corso del secondo tempo di Napoli-Barcellona, gara d’andata valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

Una reazione che non solo non è piaciuta all’ambiente Napoli, ma pure alla stessa società che, in connessione col nuovo tecnico, sta valutando cosa farne con lui. Da ricordare che, nella giornata di domani e nel week-end dunque di Serie A, delicatissimo dove il Napoli affronta l’affamatissimo Cagliari a caccia di punti salvezza, Kvaratskhelia potrebbe pure essere escluso dalla formazione titolare. Solo nella stessa giornata di domenica si saprà di più sul suo utilizzo o meno.

Napoli, Kvaratskhelia come Osimhen: l’annuncio dall’estero

Victor Osimhen non ha mai manifestato reale convinzione nel restare al Napoli, in futuro, con la sua esperienza in maglia partenopea che potrebbe essere infatti giunta al termine.

Il bomber nigeriano addirittura ha già dichiarato di aver preso una decisione, quando ha vissuto la sua esperienza in Coppa d’Africa con la Nigeria, in vista di quello che sarà il suo futuro che è probabilmente in Premier League. Questo, nelle settimane che sono seguite al suo rinnovo a 10 milioni di euro.

La sensazione è che, la stessa strada percorsa, potrebbe essere uguale per Kvaratskhelia: il talento georgiano potrebbe rinnovare col Napoli per poi salutare, con destinazione ben precisa, in Spagna.

Napoli, Kvaratskhelia via per la big d’Europa: la notizia

Stando a quanto riportano da Fichajes.net, Kvaratskhelia potrebbe arrivare insieme a Kylian Mbappè, al Real Madrid. I soldi che non sono stati spesi nell’ultima estate, andando a prendere “solo” Joselu, potrebbero essere investiti adesso per un tridente stellare, formando il miglior attacco d’Europa con Mbappè al centro e Vinicius con Kvaratskhelia esterni. Bellingham, a quel punto, verrebbe riportato nel ruolo di mezz’ala in mezzo al campo da Carlo Ancelotti o da chi ci sarà in panchina, ai Galacticos.

Ultime Napoli: le cifre della futura cessione di Kvaratskhelia

Col Napoli riuscirebbe a strappare un rinnovo a circa 5-6 milioni di euro, ma altrove ne guadagnerà poi il triplo. Perché il primo contratto che strapperebbe lontano dal Vesuvio sarebbe di almeno 15 milioni netti a stagione, col Real Madrid pronto a fare follie per portarsi a casa il talento georgiano, che ha sempre dichiarato di sognare i Blancos. Oltretutto, il Napoli, incasserà delle cifre importantissime. Nelle volontà di De Laurentiis c’è quella di “perdere” solo Osimhen nel 2024/2025, per cercare di restare competitivo, ma se Kvara dovesse decidere di impuntarsi per andar via, allora il Napoli accetterà le importanti proposte dall’estero. Real Madrid e Paris Saint-Germain si daranno battaglia per Kvaratskhelia, partendo da una base di almeno 130-140 milioni di euro.