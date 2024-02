Pace fatta: Romelu Lukaku verso il clamoroso ritorno

Romelu Lukaku fa pace con il top club e adesso viaggia verso il clamoroso ritorno. La clamorosa indiscrezione sul futuro del belga

Uno dei giocatori più importanti nella Roma 2023/24 è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, però, con ogni probabilità non farà parte della rosa del prossimo anno. Come noto è in prestito dal Chelsea e per averlo anche nella prossima stagione è richiesto un sacrificio importante economico ai giallorossi, che dal canto loro non hanno grosse possibilità per compierlo.

Per questo motivo un suo futuro nella Capitale italiana è alquanto da scartare. Più nei dettagli si parlerebbe di una richiesta da parte del Chelsea di 40 milioni di euro. Solo a questo prezzo il belga potrebbe partire. La Roma non avendo questa disponibilità da investire per un unico giocatore lascerà cadere l’opportunità e si concentrerà su qualche altro colpo più alla portata per il proprio attacco.

Peraltro a breve tornerà Abraham con l’inglese che potrebbe rappresentare un vero e proprio nuovo acquisto. E Lukaku cosa farà? Tornare al Chelsea sarà il primo passo, il secondo potrebbe essere andare via. Come noto, il belga non si è trovato bene nella sua avventura a Londra e da sempre non aveva nessuna intenzione di restare. Tanto da spingere per una cessione e accettare la Roma negli ultimi giorni del mercato estivo dello scorso anno.

Lukaku verso il clamoroso ritorno, pace fatta col top club

Le cose potrebbero non essere cambiate, anzi. Il belga vedrebbe anche di cattivo occhio le pretese da parte dei blues per il suo cartellino. A questo punto non resterebbe che attendere una nuova chiamata da qualche altra big. L’ultima ipotesi, invece, avrebbe del clamoroso: se non dovesse arrivare nessun’offerta ritenuta degna, il belga potrebbe restare anche al Chelsea. Perché questa ipotesi non viene proprio contemplata?

In realtà l’attaccante ex Inter ci starebbe pensando eccome a continuare al Chelsea. Non ha nessun problema con la piazza. L’unico motivo di ripensamento era quello di non essere considerato un titolare inamovibile, e il dover passare più tempo fuori che in campo. Per questo motivo ha preteso per due anni consecutivi di essere ceduto, ma le cose potrebbero cambiare.

Basterà chiarirsi con la società e soprattutto sentirsi al centro del progetto di rilancio che il Chelsea avrà l’anno prossimo, essendo il club londinese attualmente a centro classifica per la seconda stagione consecutiva. Vuole essere lui l’attaccante titolare di quel rilancio.