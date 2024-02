Serie A, centrocampista ancora KO: infortunio più serio del previsto

La Serie A sta entrando nella sua fase più calda e per il tecnico arriva adesso una nuova tegola. Il centrocampista è ancora KO dal momento che il suo infortunio si è rivelato essere più serio del previsto. Cambiano, di conseguenza, i tempi di recupero ed emerge anche una data di stima per il rientro.

Col massimo campionato italiano che si prepara ad entrare nella sua fase più calda, per il tecnico arrivano notizie molto poco incoraggianti. In una fase come quella che c’è all’orizzonte in cui servirà avere a disposizione quanti più elementi possibili, il tecnico dovrà fare i conti con una situazione ancora scomoda. Il centrocampista, infatti, è ancora KO dal momento che l’infortunio che lo ha colpito si è rivelato essere più serio rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali. Cambiano, di conseguenza, i tempi di recupero ed emerge anche quella che potrebbe essere una possibile data per il suo rientro in campo.

Serie A, tegola: centrocampista ancora KO

Il ruolo dell’allenatore, come è noto, è tradizionalmente delicato. E nelle situazioni di emergenza aumentano le pressioni, dal momento che bisogna tenere botta. Come si suol dire. In tal senso, per il centrocampista cambiano i tempi di recupero.

In casa Milan, infatti, Stefano Pioli sta gradualmente recuperando tutti i calciatori fermi ai box. Resta ancora un enorme punto interrogativo, vale a dire quelle che sono le condizioni di Tommaso Pobega. L’ex tuttocampista del Torino, infatti, è ancora fermo ai box ed arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni. Con una nuova data per il suo possibile rientro.

Milan, infortunio Pobega: la data del rientro

Il ventiquattrenne centrocampista nato a Trieste, pur non essendo un titolarissimo, ha sempre rappresentato una pedina importante per Stefano Pioli. Il Milan dovrà fare a meno di Tommaso Pobega ancora per qualche tempo. Dopo l’operazione al tendine retto femorale, si sperava in un recupero più rapido, ma a quanto pare la situazione è più delicata del previsto. La nuova data per il suo rientro, come raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, pare essere stata fissata per i primi di aprile, per lo scatto finale di stagione che dovrà affrontare il Milan. L’ex Torino, però, gradualmente inizia ad accendere i motori.