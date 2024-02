“Sono devastato”. Infortunio shock per il calciatore più ricco del mondo

Terribile infortunio per il giocatore che è stato trasportato subito in ospedale: l’esito degli esami è devastante, tifosi sotto choc.

La carriera di un calciatore non è mai tutta rose e fiori, non sempre si vince e spesso ci sono di mezzo anche gli infortuni che la mettono in salita e, alle volte, rischiano anche di spezzarla del tutto. Tante volte, infatti, si sono visti giocatori subire gravi infortuni e non essere più loro stessi in campo, costringendoli ad appendere gli scarpini al chiodo.

Un futuro che spera di evitare Faiq Bolkiah, giocatore del Brunei con cittadinanza statunitense che ha subito un infortunio davvero terribile, venendo trasportato in ospedale. Attualmente in Thailandia al Ratchaburi, club che milita nella Thai League 1, massima serie di calcio thailandese, l’attaccante bruneiano si è fatto male nel match vinto dai suoi contro il Police Tero.

La sua gamba purtroppo è rimasta intrappolata sotto quella di un avversario, piegandosi di netto. Un infortunio gravissimo per l’attaccante 25enne che è stato subito portato in ospedale per accertamenti e ciò lo ha davvero devastato.

Bolkiah, infortunio choc: il bruneiano trasportato in ospedale

Gli infortuni fanno purtroppo parte del gioco, anche quelli gravi, ma quando arrivano per la prima volta non posso non spaventare. E spaventato lo è di sicuro Faiq Bolkiah che nel match tra il suo Ratchaburi e il Police Tero, ha visto la sua gamba piegarsi in maniera netta dopo essere rimasta intrappolata sotto quella di un avversario.

L’infortunio subito è apparso grave ed il giocatore bruneiano è stato subito trasportato in ospedale per fare degli accertamenti. Via social, però, Bolkiah si è voluto sfogare, ammettendo di essere stato devastato da questo grave infortunio, il primo che subisce a soli 25 anni e non potrebbe essere altrimenti.

Nonostante tutto, l’attaccante bruneiano è voluto rimanere positivo, ringraziando tutti per i messaggi e la vicinanza mostrate in questi giorni davvero sfortunati per lui, sottolineando come lavorerà sodo per tornare più forte di prima. Un messaggio che, dopo averli preoccupati, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Ratchaburi che si augurano di rivedere presto Bolkiah in campo.

Il giocatore di 25 anni è conosciuto anche in Europa, ma non per quanto dimostrato sul campo da gioco, bensì per essere il calciatore più ricco del mondo. Bolkiah è infatti il figlio di Jefri Bolkiah, principe del Brunei e fratello del sultano Hassanal Bolkiah, ed possiede un patrimonio di poco più di 18 miliardi di euro.

Cresciuto calcisticamente in Inghilterra negli svariati settori giovanili di alcuni top club come Arsenal e Chelsea, l’attaccante non ha mai sfondato ed è ora tornato in Asia per cercare nuovamente fortuna. Ora, però, è arrivato questo terribile infortunio per Bolkiah e solo il tempo ci dirà se sarà davvero abbastanza forte per rientrare in campo con più voglia di prima o se lo cambierà per sempre.