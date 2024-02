Svolta a sorpresa nel futuro di Giroud: lascia subito il Milan

Il calciomercato in alcune zone del mondo non si è ancora chiuso, e questo potrebbe rappresentare essere un vero e proprio “problema” per il Milan nella gestione Oliver Giroud.

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, eppure l’attaccante francese potrebbe già nelle prossime settimane lasciare completamente a sorpresa il diavolo per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, nonché verosimilmente l’ultima. Da capire prima quali sarebbero i margini di riuscita di quest’operazione, ma considerato il fatto che in alcune parti del mondo il calciomercato è ancora aperto, le possibilità di vedere Giroud con una maglia diversa da quella del Milan per questo finalmente di stagione ci sono.

Calciomercato: Giroud lascia subito il Milan, la destinazione

Incredibili ed importanti novità arrivano in merito al futuro di Olivier Giroud, che a quanto pare potrebbe lasciare a sorpresa il Milan già nelle prossime settimane per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, forse quella che chiuderà l’incredibile viaggio del francese nel mondo del calcio, considerata l’età.

Essendo in scadenza con il Milan il prossimo giugno, nel corso degli scorsi mesi si è già parlato tanto di questa possibilità, non per l’imminente ma più che altro per giugno, ma ci sarebbe in giro per il mondo un “pericolo” in particolare che non farebbe dormire sonni tranquilli né ai tifosi rossoneri né tantomeno a Stefano Pioli, che almeno fino alla fine della stagione vorrebbe avere a disposizione il suo bomber, più che mai decisivo in questa.

Stando a quanto riportato dalle ultime notizie, infatti, ciò che potrebbe far terminare subito l’esperienza di Giroud al Milan sarebbe la MLS, ovvero il campionato americano, in quanto il calciomercato negli States è ancora aperto. A fronte di questo, e del fatto che il francese abbia più volte aperto alla possibilità di andare a giocare oltreoceano, non è da escludere che ci possa essere un tentativo da parte di una delle 29 squadre della MLS. Staremo a vedere.

Giroud in MLS? Ecco chi potrebbe prenderlo

A quanto pare fino a quando non chiuderà il calciomercato in MLS il Milan ed i suoi tifosi vivranno con l’ansia che Olivier Giroud possa terminare prima della fine del contratto al sua esperienza in Italia. Ad oggi, però, nessuna conferma arriva in merito a questa possibilità, anche perché conoscendo la professionalità del francese è difficile che lasci il lavoro a metà strada, non è suo solito.

Di un suo possibile approdo in MLS se ne parlerà solo in estate se non deciderà di rinnovare col Milan, ma chi potrebbe essere il club che accoglierà Olivier Giroud in America l’estate prossima? Nessun movimento è stato ancora registrato, ma quando uno è un vincente lo è per sempre, motivo per il quale il francese potrebbe firmare per una delle squadre che lottano per il titolo, vedi Cincinnati, St.Louis, Seattle o Orlando, ma non sono assolutamente da sottovalutare le solite New York FC, LA FC, LA Galaxy ed Atalanta, ovvero le squadre più conosciute in giro per il mondo.