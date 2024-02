Vuole solo l’Inter, firma vicinissima

Un affare che riguarda l’Inter è ad un passo dalla conclusione: la firma sembra davvero vicina, decisiva la volontà del calciatore

Procede spedita e senza intoppi l’ottima stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno superato l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions e sono pronti ad accogliere un’altra buona notizia.

Dopo la paura per il momentaneo sorpasso in classifica della Juventus, riuscita in ciò grazie ad una partita in più, i nerazzurri si sono ripresi la testa della classifica e si preparano ad un finale di stagione di alto livello.

Ad aumentare l’entusiasmo in casa Inter è arrivata una buona notizia che farà di certo contenti i tifosi. Uno dei calciatori più in vista nel panorama europeo, e non solo, sembra volere a tutti i costi la maglia nerazzurra. A darne conferma è stato l’agente del calciatore che ha puntualizzato come nella mente del suo assistito l’Inter fosse senza dubbio il pensiero principale in questo momento.

Altro successo per l’Inter: il calciatore vede solo nerazzurro

Dopo alcuni anni complicati sotto la gestione di Inzaghi, emblematico l’epilogo della stagione 2021/22 con il titolo sfuggito ai nerazzurri sul più bello, finalmente l’Inter sta riuscendo a mettere in mostra appieno tutte le proprie qualità.

La realtà plasmata dall’ex tecnico della Lazio è tra le più positive in ambito europeo e, oggi, l’Inter è uno dei top team in Europa. Tra i grandi protagonisti, oltre al tecnico, c’è il capitano e trascinatore di questa squadra: Lautaro Martinez.

Il centravanti argentino, abbandonato dall’ex compagno di reparto Lukaku, ha preso in mano la squadra nerazzurra e la sta trascinando a suon di gol e assist. Lo straripante rendimento di Lautaro non sta passando inosservato e tanti grandi club d’Europa sognano di strapparlo all’Inter.

A tranquillizzare i sostenitori interisti ci ha pensato l’agente del Toro di Bahia Blanca, Alejandro Camano, che ad AS ha chiarito il punto di vista del proprio assistito circa il futuro prossimo.

L’agente di Lautaro, infatti, ha precisato che nella testa del bomber argentino ci sia solo ed esclusivamente l’Inter, con il quale intende onorare gli ulteriori due anni di contratto rimanenti. Camano ha dichiarato che Martinez all’Inter è molto felice ed è focalizzato sul centrare gli obiettivi stagionali.

Sul tema rinnovo, però, l’agente ha deciso di non sbilanciarsi chiarendo che, al momento, il suo assistito non pensa né al passato né al futuro, ma solo a fare bene e a chiudere questa stagione con più trofei possibili.

Dunque possono dormire sonni tranquilli i tifosi nerazzurri, che potranno godersi il proprio capitano per almeno altre due stagioni.