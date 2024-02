Annuncio choc in diretta: “Pioli non può più essere l’allenatore del Milan”

Il Milan saluterà Stefano Pioli, l’annuncio in diretta non lascia dubbi per la prossima stagione: tifosi senza parole

Il cammino del Milan, quest’anno, è stato molto altalenante. Il club di Via Aldo Rossi dovrà quindi mettere una pezza sulla deludente annata ed in questo momento pare proprio che sia Stefano Pioli a pagare. Il tecnico, dunque, potrebbe salutare al termine dell’attuale stagione.

In scadenza il 30 giugno 2025 con la società meneghina, adesso starà a Pioli tentare di convincere il Milan a cambiare un’idea che ha preso forza nel corso degli ultimi mesi.

L’eliminazione dalla Champions League ed una corsa Scudetto che non ha mai visto veramente i rossoneri in corsa, potrebbe quindi costare caro. Solo, e non è nemmeno detto, la vittoria dell’Europa League potrebbe ribaltare una situazione che pare essere definitiva da tempo.

Non è un mistero che le continue voci riguardo ad un approdo di Antonio Conte in quel di Milanello si stiano facendo settimana dopo settimana più forti: ma l’ex Commissario tecnico non è il solo in corsa. Si parla tanto anche di Thiago Motta che lascerà certamente il Bologna: sull’italo-brasiliano, però, è forte anche il pressing della Juventus.

Milan, Pioli silurato: “Non può restare”

Ad ogni modo, sono già stati diversi i segnali che fanno pensare ad un grosso cambiamento alla squadra rossonera. Dalla difesa che fa acqua da tutte le parti e necessiterà di almeno un centrale di altissimo livello fino all’attacco, reparto che rischia di rimanere orfano del suo centravanti titolare: Olivier Giroud.

Un’estate scoppiettante attende i colori rossoneri mentre per Stefano Pioli, che il Milan l’ha condotto alla vittoria del 19esimo Scudetto poco meno di due anni fa, l’ombra dell’addio è quasi scontata.

Il giornalista sportivo e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale Youtube del momento della squadra di Pioli, concentrandosi soprattutto su quello che sarà il futuro dell’allenatore emiliano. Lontano da Milano e da Milanello: l’annuncio di Pellegatti non ha lasciato dubbi.

“Il prossimo allenatore del Milan non potrà più essere Stefano Pioli”, ha esordito il noto giornalista che ha del tutto escluso la possibilità che l’allenatore rimanga alla guida del ‘Diavolo’ anche in caso di successo in Europa League e di secondo posto in campionato. Pellegatti spiegà perché è praticamente improponibile la permanenza di Pioli anche per la stagione 2024/25, che sarebbe l’ultima da contratto.

“A settembre, al primo passo falso, si riaprirebbe la questione”, ha concluso il giornalista mettendo la parola fine sul tormentone legato al nuovo allenatore del ‘Diavolo’. E per Pellegatti, non ci sono già più dubbi: Stefano Pioli lascerà il Milan al termine dell’attuale stagione.