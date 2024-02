Clamoroso a Trigoria: è intervenuta la Polizia

Incredibile quello che sarebbe accaduto a Trigoria durante l’allenamento della Roma di Daniele De Rossi, sarebbe addirittura intervenuta la Polizia.

E’ successo proprio nelle ultime ore, una notizia curiosa e inaspettata riguardo quello che è accaduto perché ha davvero fatto infuriare i tanti tifosi del club giallorosso. Si sarebbe registrata una situazione spiacevole che ha portato addirittura all’intervento della Polizia al centro sportivo della Roma di Trigoria mentre la squadra di Daniele De Rossi si stava allenando. Non è la prima volta, ma era da tempo che non si registrava un episodio del genere che ha fatto tanto parlare nelle ultime ore, soprattutto perché ad intervenire sarebbero state le forze dell’ordine per provare a calmare la situazione.

Perché non è stata una cosa accaduta in maniera inaspettata del tutto, visto che più volte sono accaduti episodi di questo tipo. Ora però ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio quello che potrebbe accadere alla Roma che si gioca una partita importante contro il Torino nel prossimo turno di campionato di Serie A, dove la squadra di De Rossi incontrerà quella di Juric che sta cercando di capire in tutti i modi che tipo di strategia sarà adottata in questa partita di campionato.

Roma: arriva la Polizia a Trigoria durante l’allenamento

Adesso è da capire quelle che potrebbero essere gli sviluppi di questa situazione che può portare ad una grave decisione nei confronti del collaboratore che ora può essere punito in maniera forte. C’è grande attesa per capire che accadrà dopo quello che si è registrato a Roma nel centro di Trigoria.

Clamoroso quanto accaduto a Trigoria alla Roma durante l’allenamento della squadra di De Rossi dove nel pomeriggio, intorno alle ore 16, mentre la Roma era in campo per quella che sarebbe stata la rifinitura in vista della prossima partita di campionato contro il Torino, che è intervenuta la polizia e ha identificato Michele Orecchio collaboratore di Ivan Juric che spiava il lavoro della Roma di De Rossi.

Tentativo da parte di Orecchio del Torino che è stato intercettato mentre osservava di nascosto il lavoro della squadra di De Rossi. Il tutto sarebbe accaduto durante un normale controllo che la polizia fa quotidianamente intorno al centro sportivo Bernardini ed è stato poi allontanato dalle forze dell’ordine. Non è però la prima volta che succede un episodio del genere per il Torino e Orecchio che già lo scorso aprile aveva fatto lo stesso con la Roma di Mourinho.