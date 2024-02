Conte spera: ecco la lista dei giocatori che hanno rotto con l’allenatore

Una lista lunga di giocatori hanno rotto con l’allenatore, Antonio Conte è alla finestra che attende le mosse della società dopo questo fatto

Nella giornata di mercoledì è arrivata la decisione definitiva in merito al futuro della panchina del top club nella prossima stagione. Sarà addio per l’attuale tecnico, non ci sono più dubbi. Dopo quello di Klopp al Liverpool e Xavi al Barcellona, si libera un’altra illustre panchina del calcio europeo. Sicuramente avranno accolto con piacere la notizia i tanti allenatori che sono alla ricerca di un nuovo progetto nella prossima stagione.

Come ad esempio Antonio Conte al quale la panchina appena liberata non dispiacerebbe, proprio no. Il futuro dell’ex CT è ancora un’incognita tra ritorno in Italia e meta prestigiosa in Europa. La concorrenza però è agguerrita per il tecnico salentino che alla fine potrebbe optare per fare rientro nel nostro campionato, allenando una tra Milan e Juventus. Nulla è ancora deciso.

Di sicuro adesso l’ex Inter ha una possibilità di approdare al Bayern Monaco grazie all’addio ufficiale di Thomas Tuchel, annunciato durante questa settimana. Il club bavarese ha preso questa decisione dopo le tre sconfitte nell’ultima settimana che sono costate una buona fetta di Bundesliga a favore del Bayer Leverkusen e l’andata (questa forse rimediabile) di Champions League contro la Lazio.

Conte, la lista dei giocatori che hanno rotto con l’allenatore

Ma la notizia per Conte è anche un’altra. A quanto pare c’è una lista di giocatori avversa al tecnico che avrebbe spinto da morire per il suo addio e che quindi, presumibilmente, accoglierebbe a braccia aperte l’arrivo di un nuovo tecnico, a maggior ragione se blasonato e stimato come lo stesso Conte.

Se da una parte, infatti, Neuer, Guerreiro, Musiala, Sanè, Kane e Dier sono tutti dalla parte dell’attuale allenatore, come riportato dalla Bild in cinque hanno fatto di tutto per allontanarlo, riuscendo alla fine nell’intento. Il primo “dissidente” è sicuramente Thomas Muller, uno dei leader dello spogliatoio: non è una sorpresa che lui e Tuchel vanno avanti solo per motivi professionali, c’è stima o poco più.

Altri due giocatori che non sopporterebbero il tedesco sono Goretzka e Kimmich, nomi dello zoccolo duro del Bayern. Poi Tel e infine De Ligt, che con l’ex Chelsea è diventato la quarta scelta in difesa. I propositi dell’ex Juve erano diversi ad inizio stagione.

Questi cinque elementi hanno rotto con l’allenatore e stanno dando una possibilità a Conte di sedersi su una panchina ambita. All’ex CT piacerebbe molto allenare il Bayern. La prima scelta dei tedeschi, però, al momento non cambia. Per il futuro si sta pensando seriamente a Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen che può soffiare la Bundesliga al Bayern.