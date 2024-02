Esonero Allegri, Giuntoli bruciato: ha scelto un’altra big

Massimiliano Allegri si avvicina sempre più a grandi passi all’addio alla Juventus: Giuntoli sta già lavorando sul suo sostituto

La Juve deve decidere a chi affidare il prossimo progetto tecnico e per farlo il direttore sportivo sta sondando alcune piste già note: il problema è che la preferita tra queste sembra non essere più disponibile.

La Juventus non ha più ritrovato la strada del successo dopo la battuta d’arresto nello scontro diretto di San Siro con l’Inter. I bianconeri sembrano aver smarrito la via e nemmeno impegni sulla carta semplici contro Udinese e Verona sono bastati a regalare i 3 punti ad Allegri e ai suoi. Così diventa difficile non solo poter cullare sogni di gloria Scudetto, ormai quasi impossibili, ma anche difendere il terzo posto dall’assalto del Milan di Pioli. La differenza sarebbe comunque minima visto che l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League ma di certo a Torino non piace mai mollare prima del previsto.

Per questo la strada di Allegri è ormai destinata a concludersi al termine di questa stagione, dopo 3 anni di alti e bassi. Il tecnico livornese sa di aver fatto il massimo e non ha grossi rimpianti ma la società vuole provare altre strade. Non è un mistero come Giuntoli sia alla ricerca del profilo giusto a cui affidare la panchina, qualcuno in grado di rilanciare un progetto che sarà sempre più incentrato sui giovani e sul contenimento dei costi, ma con qualche stella ad illuminare la scena.

Juventus, nulla da fare per Zidane: è forte la sua candidatura per il Bayern Monaco

Il preferito alla Continassa sarebbe Zinedine Zidane, fantastico campione in mezzo al campo una ventina di anni fa e considerato tra i migliori tecnici europei. In carriera ha guidato solo il Real Madrid, portando a casa ben tre Champions League (di cui una proprio contro la Juve di Allegri nel 2017). Zizou ha tutte le carte in regola per esaltare i tifosi bianconeri e calarsi nel modo giusto all’interno della nostra Serie A. Il problema è la concorrenza agguerrita.

Dapprima sembrava che il suo destino fosse legato a doppio filo a quello di Didier Deschamps, con la panchina della Nazionale ad un passo dalle sue mani. Il Mondiale comunque positivo condotto dai Blues in Qatar ha fatto sì che la Federazione confermasse l’attuale ct. A quel punto per Zidane sembrava potessero riaprirsi le porte del Real, con Ancelotti destinato alla panchina del Brasile. Anche qui, però, il cambio d’idea della CBF ha mischiato le carte. Ora l’ultima pretendente per Zidane è il Bayern Monaco, con la stampa tedesca che darebbe l’affare quasi per fatto. La Juve, come riportato da tmw.com avrebbe la precedenza ma c’è il rischio che i bavaresi possano beffare Giuntoli proprio sul filo di lana.

