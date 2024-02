Juventus, Rabiot KO: tegola per Allegri, i tempi di recupero

In casa Juventus non è di certo un buon periodo, dal momento che dopo gli ultimi risultati sono cresciute le tensioni. In tal senso per Massimiliano Allegri le cose peggiorano dal momento che arriva una nuova tegola. Rabiot è andato KO a causa di uno scontro. Andiamo a vedere le ultime sui tempi di recupero.

In casa Juve si trovano nel bel mezzo di una tempesta a dir poco inattesa. Dopo una grandissima prima parte di stagione, la compagine guidata da Massimiliano Allegri si sta trovando costretta a fare i conti con tanti problemi del tutto imprevisti. Contro il Frosinone, in una gara già di per sé tutt’altro che facile, per il tecnico bianconero è arrivata una nuova tegola per l’allenatore ex Milan. Rabiot, infatti, nel bel mezzo della gara, è andato KO ed alla fine, dopo aver provato a restare in campo, ha dovuto alzare bandiera bianca. Andiamo a ricostruire che cosa è accaduto e quali sono i possibili tempi di recupero.

Juventus, Rabiot KO: le sue condizioni

Intorno alla mezz’ora, infatti, il giocatore francese ex Paris Saint Germain, dopo che per un periodo di gioco ha zoppicato vistosamente, ha chiesto il cambio. Al suo posto Massimiliano Allegri ha lanciato in campo Alcaraz, arrivato a gennaio e subito entrato nel mondo Juventus senza particolari problemi.

In maniera del tutto casuale, infatti, Adrien Rabiot ha riportato un infortunio dopo un brutto scontro di gioco con il suo compagno di squadra Bremer. Dopo il gol del 2-1 del Frosinone il francese ha alzato bandiera bianca. Andiamo a vedere le ultime circa quelle che sono le sue condizioni.

Infortunio Rabiot: i tempi di recupero

Come raccontato da diversi media, pare che si tratti di un problema al piede conseguente proprio a questo duro scontro con Bremer. E’ difficile capire di quanto tempo avrà bisogno per riprendersi, anche perché non c’è ancora una diagnosi chiara e definita. Nella giornata di domani, presumibilmente, si sottoporrà agli esami strumentali del caso e da lì se ne capirà di più. Suona l’allarme per la Juventus, che domenica prossima affronterà il Napoli in una gara sicuramente delicata e molto sentita anche dalla tifoseria. Si teme, però, che lo stop possa essere lungo.