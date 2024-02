La Juve di nuovo a caccia del bomber: Giuntoli ci riprova

La Juve potrebbe effettuare diversi acquisti per la prossima stagione: ritorno di fiamma di Giuntoli per un attaccante in particolare

La prossima stagione si preannuncia particolare, già ai nastri di partenza, un po’ per tutti i top club. Il cambio radicale nella formula della Champions League, con diverse partite in più, e l’appuntamento con il nuovo Mondiale per Club potrebbero portare il numero di partite in un anno addirittura a 70, con tutti i problemi di gestione del caso.

È normale che per tamponare la situazione si debbano allungare le rose e sfruttarle fino in fondo. Lo dovrà fare anche la Juve che, a meno di disastri da qui a fine anno, tornerà nell’olimpo del calcio europeo dalla porta principale, anche se non si sa ancora chi ci sarà in panchina. Uno dei reparti che avrà bisogno di qualche rinforzo in più è l’attacco, anche perché Federico Chiesa potrebbe partire.

I profili sulla lista di Cristiano Giuntoli sono davvero tanti e partono da profili che già giocano in Italia, come Zaccagni, Felipe Anderson e Berardi, fino ad arrivare a nomi dall’estero, forse anche tutti da scoprire. La sensazione è che un nuovo fantasista arriverà a prescindere e un vecchio pallino di Madama potrebbe tornare in auge già nelle prossime settimane.

Sancho resta nel mirino della Juve: le condizioni dell’affare

Si tratta di Jadon Sancho, che fino a un paio di anni fa sembrava poter essere uno dei migliori nel suo ruolo per un decennio, ma poi ha visto la sua fiamma scemare una volta passato al Manchester United per 85 milioni di euro.

Il classe 2000 ha ancora una carriera davanti per riscattarsi e già lo scorso autunno la Juve ha pensato di scommetterci, per poi doversi fermare ai costi e alla concorrenza per la chiusura del colpo. Ci ha puntato, invece, il Borussia Dortmund in prestito per sei mesi, fino a giugno. Lì sta dando qualche segnale di risveglio, con due assist in cinque partite in Bundesliga, ma ancora zero gol all’attivo.

Chi lo vuole per il prossimo anno, dovrà parlare di nuovo con il Manchester United e non si preannuncia una trattativa facile. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, la Juve ha tutta l’intenzione di tentare l’acquisto a titolo definitivo ed è disposta a mettere sul piatto 40 milioni di euro per convincere gli inglesi. I tempi non sarebbero lunghissimi, tanto che già a luglio l’inglese potrebbe aver firmato. E chissà che a Torino non possa davvero trovare la sua dimensione.