La Juventus ha spiato l’Inter: due i giocatori nel mirino dei bianconeri

La Juventus tiene sotto controllo l’Inter in chiave di mercato, i bianconeri mettono nel mirino due giocatori

La lotta scudetto, probabilmente, per quest’anno è andata, ma la Juventus sa di avere intrapreso una strada che può portarla a tornare a vincere. E per questo, mette nel mirino in prospettiva con sempre maggiore decisione l’Inter, per una rivalità che può infiammare le prossime stagioni in campionato.

I bianconeri sono rimasti a contatto con i nerazzurri, in classifica, fino a poche settimane fa, prima del brusco calo degli uomini di Allegri. La delusione nell’ambiente per non aver mantenuto il rendimento della prima parte di stagione è palpabile, più di qualcuno iniziava a crederci davvero. Ma il bilancio di questa annata per il momento rimane globalmente positivo ed ecco perché la squadra deve reagire al più presto al momento no, per suggellare la qualificazione alla prossima Champions e mettere le basi per un futuro assai interessante.

Sotto l’egida di Cristiano Giuntoli, sarà una Juventus che si rinforzerà di sicuro in maniera consistente in estate. Niente spese folli, ma le risorse a disposizione saranno certamente più cospicue rispetto a quanto avvenuto nella finestra 2023 e in quella di gennaio 2024. Il duello a distanza con l’Inter è già in atto e i bianconeri ‘marcano’ in maniera stretta, da vicino, i nerazzurri, per mettere le mani sui propri obiettivi.

Juventus, emissari a Inter-Atletico Madrid: ecco chi erano gli osservati speciali

In particolare, sono stati intravisti emissari del club bianconero sugli spalti di San Siro, per Inter-Atletico Madrid. Una occasione ulteriore per studiare il gioco dei rivali, ma anche per visionare da vicino un paio di giocatori assai intriganti in vista dell’estate.

Il primo è Mario Hermoso, centrale dell’Atletico, profilo che potrebbe fare al caso della Juventus per le sue abilità e anche perché al termine della stagione andrà in scadenza di contratto con i ‘Colchoneros’. Un parametro zero che però piace anche ad altri club, primo fra tutti il Barcellona. Giuntoli dovrà fare ricorso a tutta la propria bravura se vorrà mettere le mani su di lui.

Sempre nella squadra di Simeone, occhio a Reinildo. Che è un laterale sinistro di grande esperienza, già seguito ai tempi del Lille. Tra grave infortunio e Coppa d’Africa, ha messo insieme appena 7 presenze quest’anno, ma il suo valore non si discute. E con 15 milioni potrebbe essere portato a casa.