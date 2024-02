Motta e Zirkzee firmano insieme: bomba in Serie A

Thiago Motta è pronto a cambiare panchina in Serie A: il tecnico del Bologna potrebbe portare con se Joshua Zirkzee

La prossima estate ci saranno diversi cambiamenti in panchina per quello che riguarda le squadre di Serie A. C’è Thiago Motta, ad esempio, che fa gola a diversi club, non solo italiani.

Il tecnico italo-brasiliano sta trascinando il Bologna in un’ottima stagione. Dopo la quinta vittoria consecutiva, adesso i rossoblu iniziano a sognare davvero la qualificazione ad una competizione europea.

Uno dei punti di forza della rosa degli emiliani è sicuramente Joshua Zirkzee: il centravanti olandese sta facendo benissimo attirando l’attenzione di molte big. L’intenzione di un club è quella di prendere la coppia dal Bologna per provare a rilanciarsi in vista della prossima stagione.

Stando a quanto affermato da Paolo Paganini su X, la Juventus starebbe pensando fortemente a Thiago Motta per la propria panchina in vista del prossimo campionato, volendo regalare al tecnico l’acquisto di Joshua Zirkzee per l’attacco.

Calciomercato: obiettivo Thiago Motta-Zirkzee per una big italiana

Secondo il giornalista della Rai, i bianconeri avrebbero fermato al momento le trattative per il rinnovo di contratto di Massimiliano Allegri che ha l’accordo in scadenza nel giugno del 2025. Il tecnico bianconero potrebbe salutare la squadra al termine del campionato in corso anche se molto dipenderà da quello che sarà il finale di stagione tra campionato e coppa Italia.

Thiago Motta al momento sembra l’opzione numero uno per l’eventuale sostituzione con Antonio Conte che appare più lontano, destinazione Bayern Monaco.

La Juventus vorrebbe regalarsi anche il cartellino di Zirkzee anche se l’affare non appare semplice. Proprio il Bayern Monaco ha la possibilità di riacquistare il centravanti per circa 40 milioni di euro e molte altre big, dalla Premier League alla Serie A, hanno messo nel mirino l’attaccante classe 2001 per il quale potrebbe scatenarsi un’asta durante la prossima estate.

Se i bavaresi dovessero decidere di non riscattarlo, il Bologna chiederebbe circa 50 milioni di euro per lasciar partire la propria stella. Tempo di valutazioni quindi in casa Juventus. I bianconeri seguono da vicino anche la situazione inerente Jurgen Klopp, tecnico tedesco che ha deciso di salutare il Liverpool al termine del campionato e che appare in cerca di una nuova avventura.

La Juventus dovrà però guardarsi dalla concorrenza del Milan giacché i rossoneri, al pari dei bianconeri con Allegri, appaiono determinati a salutare Stefano Pioli a giugno.