Svolta in panchina: il club ha deciso, arriva Nagelsmann

Julian Nagelsmann sembra essere ormai pronto ad una nuova avventura. Un club ha deciso di puntare su di lui e vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca.

Per Nagelsmann il futuro sembra essere lontano dalla nazionale tedesca. Il tecnico non ha assolutamente convinto e per questo motivo si ipotizza un possibile ritorno in un club.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, un club sembra essere pronto ad affondare il colpo per Nagelsmann in panchina. Si tratta di una possibilità da non sottovalutare almeno fino a quando non si hanno delle certezze. Ma le riflessioni sono in corso e per questo motivo un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime ore.

Nagelsmann in panchina: un club dice sì

Per Nagelsmann ben presto si potrebbero aprire le porte di una nuova panchina. Il tecnico tedesco non ha ancora sciolto le riserve e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Nessuna decisione è ancora stata presa e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ma di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo considerando che l’allenatore ha voglia di alzare il livello e ritornare a competere per obiettivi importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Liverpool avrebbe individuato in Nagelsmann il nome nuovo per la panchina. Si tratta di un profilo sicuramente molto importante per gli inglesi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure si farà un passo indietro.

Di certo il tecnico piace molto a diversi club e per questo il suo futuro sembra essere lontano dalla panchina della Germania. Non ci resta a questo punto che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire alla fine chi la spunterà in questa corsa.

Il Liverpool pensa a Nagelsmann

Il Liverpool ragiona su Nagelsmann per la panchina. Il sogno resta Xabi Alonso, ma non possiamo escludere un tentativo per il tedesco nelle prossime settimane. Vedremo cosa succederà e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro. Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco per diverso tempo.