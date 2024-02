Ritorno al passato, clamorosa svolta Zaniolo: di nuovo in Serie A

Quattro squadre per un affare possibile: Zaniolo pronto a tornare in Serie A, ecco i retroscena di una serie di trattative caldissime.

Nicolò Zaniolo è pronto al ritorno in Serie A. La notizia era nell’aria, ma arrivano conferme sulla volontà di cambiare maglia, e sulle scelte dell’Aston Villa e del Galatasaray. Gli inglesi in estate hanno versato 5 milioni per il prestito, in un affare che prevede altri 22 milioni e mezzo per chiudere l’acquisto a titolo definitivo.

Il rendimento di Zaniolo però non sta convincendo un club con il quale in 6 presenze di Europa League è arrivata una sola rete, e un’altra soltanto in Premier in 16 apparizioni. Anche il centrocampista vorrebbe archiviare la sua esperienza con i Villains, e la scelta toccherà quindi al Galatasaray, club con il quale c’è una stretta di mano già ufficiale che vale un accordo fino al 2027.

Gli scenari, almeno al momento, sembrano chiari. Zaniolo vorrebbe tornare in Italia, e anche i turchi sarebbero pronti ad ascoltare offerte. La cifra chiesta all’Aston Villa, o comunque sussurrata alla pretendenti, è più bassa rispetto al 2023, e ci sarebbero 4 club pronti ad intervenire.

I nomi sarebbero già emersi, alcuni dei quali potrebbero essere scartati non dal giocatore, che in questa fase ascolta tutte le richieste, ma da fattori economici legati anche al contratto che potrebbero essere un ostacolo insormontabile. Ecco quindi che si delinea una corsa a due, che fino a giugno, però, non esclude affatto una serie di colpi di scena.

Un poker di squadre per Zaniolo: il centrocampista torna in Serie A

Dall’Inghilterra sono certi che l’Aston Villa sia deciso ad ascoltare il calciatore, desideroso di fare ritorno in Serie A anche per giocare le proprie carte in nazionale. Sarà il Galatasaray quindi a trattare una sua eventuale cessione e il messaggio alle pretendenti è chiaro.

Per chiudere l’affare serve una cifra fra i 25 e i 30 milioni di euro, ma l’apertura a formule in prestito con obbligo o diritto di riscatto è una opzione percorribile, e questo fattore facilità l’apertura delle negoziazioni. Sul calciatore ci sarebbe quindi la Fiorentina, ma uno stipendio molto alto potrebbe complicare le cose.

Resta quindi in corsa la Juve, che da tempo segue Zaniolo ma al momento valuta altri opzioni senza scartare l’ex Roma, mentre altri due club sarebbero pronti all’affondo. Il Napoli è infatti vigile e segue la vicenda per capire quali siano le possibilità di trattare con il Galatasaray, ma i partenopei sarebbero in svantaggio rispetto al Milan.

Zaniolo in più occasioni ha mostrato grande gradimento per la destinazione rossonera, e il club valuta la possibilità di trattare con i turchi per chiudere il colpo.

Il Milan sarebbe quindi in pole, e alcuni spifferi confermano che a breve potrebbero partire i contatti per valutare le richieste del Galatasaray e capire come riportare in Italia un talento purissimo, ora pronto a ripartire dalla Serie A per confermare di essere un grande talento del calcio italiano.