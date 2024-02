Addio a un gigante della Serie A, dolore atroce per i tifosi

Il calcio italiano saluta uno dei grandi protagonisti della Serie A. Notizia terribile per tanti tifosi

Uno dei campionati più belli in Europa è, senza ombra di dubbio, quello italiano: ogni anno sono diverse le squadre che si giocano obiettivi importanti come lo scudetto, la qualificazione nelle varie coppe e la permanenza in Serie A. Tra i club protagonisti bisogna menzionare il Torino.

Il club granata, in questa stagione, è in lotta per un posto nella prossima Conference League: non sarà facile ottenere l’obiettivo ma i ragazzi di Juric hanno dimostrato di potersi giocare le proprie chance fino alla fine. Squadra con una storia importante alle spalle e con diversi giocatori importanti ad aver vestito la maglia granata.

Uno di questi è stato Joe Hart. L’estremo difensore, classe 1987, è sbarcato in Italia nell’estate del 2016. Primo portiere inglese a giocare in Serie A, è stato allenato da Mihajlovic. In quella stagione ha giocato trentasei partite subendo sessantadue gol.

L’estremo difensore britannico si è sempre contraddistinto per l’abilità tra i pali, nelle uscite e soprattutto una leadership all’interno dello spogliatoio e durante i novanta minuti di gioco.

Hart si ritira: il ricordo del Torino

L’esperienza in Serie A non ha fatto altro che arricchire la carriera di un giocatore che ha avuto la fortuna di vestire maglie importanti e si è tolto soddisfazioni notevoli a livello di trofei. Ecco perché la notizia del suo ritiro non ha lasciato indifferenti i tifosi granata.

“Fisicamente mi sento molto bene ma sono nel calcio professionistico da quando avevo sedici anni. Sto ancora benissimo, ma sono consapevole che il tempo non aspetta nessuno e non ho intenzione che sia il mio corpo a dirmi che è arrivato il momento del ritiro“. Queste le parole di Joe Hart: il portiere inglese, il ventidue febbraio scorso, ha annunciato il ritiro al termine della stagione.

E’ arrivato dunque il momento di appendere i guanti al chiodo per chi è stato primatista di presenze del Manchester City nelle competizioni europee. La sua ultima squadra di club sarà il Celtic dove è già riuscito a vincere cinque titoli. Nella prossima stagione non vedremo più tra i pali una vera e propria icona di questo sport.

Come detto Joe Hart ha vestito anche la maglia del Torino: il club granata ha voluto omaggiare il portiere con un post sul noto social X. “In bocca al lupo per le tue prossime avventure e, come sempre, KAMMOOONNN” questo il messaggio della società che ha voluto richiamare l’iconico urlo dell’estremo difensore.