Ci riprovano per Vlahovic: nuova offerta

La Juventus, nella prossima sessione estiva di mercato, rischia di perdere Vlahovic. Pronta l’offerta per l’attaccante bianconero

Uno dei giocatori più importanti della Juventus è sicuramente Dusan Vlahovic: l’attaccante, anche in un momento negativo come quello che sta vivendo la squadra, dimostra di essere determinante a livello realizzativo. Centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo e letale all’interno dell’area di rigore.

Lo scudetto sembra ormai un sogno proibitivo ma la Juventus può ancora regalarsi una soddisfazione con la Coppa Italia: per vincere la competizione (ci sarà la semifinale contro la Lazio) serve avere il miglior Vlahovic. I prossimi saranno mesi determinanti considerando come il classe 2000, nella prossima sessione estiva di mercato, rischia di essere grande protagonista.

Tutti ricordiamo quanto successo la scorsa estate quando l’attaccante serbo poteva lasciare la Juventus con i bianconeri pronti a portare Lukaku alla corte di Allegri. Alla fine Vlahovic è rimasto e il belga è andato alla Roma. Il futuro dell’ex Fiorentina però rischia di essere lontano da Torino.

Stando a quanto riportato da fichajes, sull’attaccante sembra essere forte l’interesse del Chelsea: i Blues stanno vivendo un’altra stagione complicata e faticano a trovare quella continuità di rendimento necessaria per raggiungere grandi traguardi.

Chelsea, occhi su Vlahovic: la possibile offerta

Non è una situazione facile per il Chelsea. La società ha speso tanto nelle ultime sessioni di mercato e, molto probabilmente, continuerà a spendere con l’obiettivo di tornare ad essere competivi sia in Premier League sia a livello internazionale.

Il gap tra il Chelsea e le altre big del massimo campionato inglese, al momento, è piuttosto ampio: per colmarlo serve un grande lavoro da parte della società che deve fare le operazioni giuste dove il tecnico ha più bisogno.

Il grande desiderio di Pochettino sembra essere Vlahovic: l’attaccante ha le caratteristiche fisiche per imporsi in Premier League e quelle tecniche per trascinare un grande club come quello londinese.

L’attaccante serbo ha un contratto con la Juventus fino al 2026 ma i bianconeri potrebbero lasciarlo partire di fronte alla classifica super offerta. Da questo punto di vista, i blues sembrano disposti a mettere sul piatto la bellezza di 60 milioni di euro. Una cifra decisamente importante e che permetterebbe ai bianconeri di rinforzare, nel miglior modo possibile, la rosa a disposizione di Allegri.

Siamo ancora sul piano della semplice indiscrezione di mercato ma, la prossima estate, bisogna fare attenzione alla situazione di Vlahovic e al possibile approdo del centravanti in maglia Chelsea.