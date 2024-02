Esonero deciso, il club ha anche già scelto il sostituto

Considerato il rendimento della squadra in questa stagione, la società avrebbe già preso una decisione importante in merito al futuro dell’allenatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, le strade fra le parti al termine del campionato si separeranno, come confermato anche dal fatto che il club in queste settimane si sarebbe anche messo alla ricerca del profilo ideale al quale affidare la panchina a partire dalla prossima estate.

Tanti allenatori sarebbero stati valutati dalla dirigenza ma, considerato il blasone e l’importanza della squadra, la scelta della dirigenza sarebbe alla fine ricaduta su un allenatore di caratura internazionale, nella speranza che possa essere l’uomo giusto per la rinascita definitiva.

Esonero deciso: ecco chi arriva in panchina

Nella prossima estate ci sarà un valzer non indifferente di panchine, visto che saranno tantissimi i club che cambieranno allenatore. Fra questi potrebbe rientrare anche il Manchester United, che oramai sembrerebbe avere esaurito la pazienza nei confronti di Erik ten Hag.

La qualificazione alla prossima Champions League peserà tantissimo sul futuro dell’allenatore olandese, ma considerato il rendimento dei Red Evils in questa stagione, più i 7 punti di distanza dall’Aston Villa momentaneamente quarto, l’impressione è la massima competizione europea sia più un miraggio che un obiettivo concreto per la formazione di Old Trafford. A fronte di questo si starebbe iniziando a parlare del fatto che la prossima estate il Manchester United possa decidere di esonerare ten Hag per avviare un nuovo, ambizioso e si auspica vincente progetto tecnico, come confermato anche dal fatto che i Red Evils avrebbero addirittura già scelto a chi affidare la panchina nella prossima stagione.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Manchester United starebbe seriamente pensando di sostituire ten Hag a fine stagione con Julian Nagelsmann, attuale commissario tecnico della Germania con un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Lo United punta Nagelsmann, ma c’è concorrenza in Inghilterra

Il Manchester United starebbe seriamente facendo un pensiero su Julian Nagelsmann per la prossima stagione, ma i Red Evils non sarebbero l’unico club di Premier League sulle tracce dell’attuale commissario tecnico della Germania.

Stando infatti a quanto trapelato nelle ultime ore, anche il Liverpool sarebbe sulle tracce di Nagelsmann, indicato essere dalla dirigenza Reds uno dei profili migliori col quale andare a sostituire l’eterno Jurgen Klopp, sia per una questione di carisma, essendo anche lui tedesco, ma soprattutto tattica. Staremo a vedere alla fine dove andrà a finire il CT Germania, perché non è neanche da escludere che possa rimanere sulla panchina della Nazionale qualora dovesse fare un buon Europeo.