Uno scenario a dir poco clamoroso quello che vedrebbe protagonista il nuovo allenatore, dopo i rumors circolati sull’esonero in Serie A.

Perché, secondo quanto riportato dal collega ed esperto di calciomercato, alcuni attriti con il direttore sportivo del club, non permetterebbero l’arrivo dell’allenatore in panchina che in Serie A, tornerebbe, dopo l’esonero che rischia di consumarsi a stretto giro.

La situazione vissuta su diverse panchine in Italia è delicatissima e c’è un altro club che, poco tempo dopo l’esonero del proprio allenatore, potrebbe ora procedere verso un secondo licenziamento. Il nuovo allenatore avrebbe già fatto conoscere le proprie intenzioni al club in questione, volendo far “saltare la testa” del direttore sportivo.

Nuovo allenatore in Serie A: pronto un altro esonero, ad una condizione

Dopo le voci che sono circolate in casa Sassuolo, con l’esonero annunciato poi per Alessio Dionisi e nella scelta di andare verso il suo sostituto, c’è un’altra squadra che è disposta a cambiare allenatore, in Serie A.

Il problema è che tutto è successo praticamente di recente, ma le due sconfitte consecutive hanno obbligato ora la società a prendere dei provvedimenti. Gli stessi, che potrebbero arrivare se la situazione dovesse precipitare anche nella prossima partita, con la squadra sconfitta ancora, senza la cosiddetta “scossa” che chiedeva Iervolino. A pagarne le conseguenze, infatti, potrebbe essere Fabio Liverani, con l’esonero dalla Salernitana.

Pippo Inzaghi sarebbe dunque disposto a tornare alla Salernitana, ma ad una singola condizione che non sarà da poco: allontanare da Salerno il direttore sportivo Walter Sabatini, con il quale ci sarebbero stati attriti prima della separazione con la società campana.

Esonero Salernitana: Liverani già rischia, ultima chance da Iervolino

Sono passate soltanto due settimane da quando Fabio Liverani è arrivato alla Salernitana, eppure, rischia già l’esonero. Il motivo è legato ai recenti risultati della Salernitana, che non sono stati per niente diversi da quelli ottenuti fino a questo momento da Pippo Inzaghi, che era subentrato in origine al posto di Paulo Sousa, a inizio anno. Pertanto, nella sfida di sabato, ci sarà la gara contro l’Udinese. E di fronte ad una nuova sconfitta, Iervolino potrebbe licenziare già Fabio Liverani, esonerandolo dal ruolo di allenatore della Salernitana.

Sabatini vs Inzaghi, troppi attriti per il ritorno alla Salernitana

Come riportato dunque da Nicolò Schira, in caso di esonero per Liverani dopo Udinese-Salernitana – gara che si giocherà sabato alle ore 15 in Serie A -, il primo nome per la panchina della Salernitana sarà di nuovo quello di Pippo Inzaghi. Il problema più grosso è legato alla presenza di Sabatini, direttore sportivo con il quale ci sarebbero degli attriti molto importanti con il tecnico ex Milan. Pertanto, solo se dovesse poi “saltare la testa” di Sabatini, su richiesta del tecnico, le cose potrebbero andare verso la soluzione di Inzaghi in panchina. Questo, stando a quanto rivelato dalla stessa fonte.