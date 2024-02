Ha scelto Londra: addio Milano

Nel confronto con il calcio inglese, quello italiano si trova in subordine. Nel capoluogo lombardo lo sanno bene e con una offerta giusta niente più Serie A

Si prospetta un duello di mercato tra Inghilterra ed Italia, con il capoluogo lombardo che, di giorno in giorno, sembra rassegnato a perdere sempre di più un uomo che in campo ha dimostrato di avere dei colpi davvero eccezionali.

Gli uomini di mercato coinvolti si stanno dando da fare per non uscire sconfitti in questa contesa di calciomercato, che però vede le squadre italiane ormai tante volte in subordine rispetto a quelle d’Oltremanica. La differenza in fatto di potenziale di spesa è nettamente appannaggio delle compagini della Premier League.

Negli ultimi tempi, alle varie Manchester City, Chelsea e Tottenham (con quest’ultime due che spendono e spandono senza però trarne profitto in termini di trofei conquistati) si sono aggiunte le rampanti Newcastle ed Aston Villa. Senza dimenticare poi il redivivo Arsenal.

Tutte quante loro potrebbero potenzialmente indirizzare via da Milano un potenziale “craque”, che ha mostrato di essere capace di potere fare delle giocate in grado di fare la differenza. E per non finire con il privarsi

Il calciomercato non sorride all’Italia: la decisione del talento

C’è un giovane talento che sarebbe anche sul taccuino degli uomini di mercato di Inter e Milan. Lui è Artem Dovbyk, 26enne centravanti ucraino del sorprendente Girona e capace di piazzare dei numeri sensazionali in questa stagione della Liga.

Quando siamo a fine febbraio, Dovbyk ha realizzato 14 gol e 5 assist in 23 partite. Davvero niente male. A quella età lui potrà essere adatto per un ciclo incentrato anche nel lungo periodo e nel quale la sua capacità realizzativa potrebbe fare la differenza.

Il Girona è ben consapevole che non ha grandi possibilità di trattenere il nazionale ucraino, qualora dovessero arrivare delle buonissime offerte. Che sicuramente non mancheranno. Ci sarebbe proprio l’Arsenal in pole position per assicurarsi il giocatore.

La concorrenza dall’Inghilterra dovrà portare l’Inter – che necessità di rinforzare il proprio reparto avanzato visto che Arnautovic ed Alexis Sanchez non sono certo all’altezza dei titolari Lautaro Martinez e Marcos Thuram – ed il Milan (il quale versa nella stessa situazione, con la necessità di rinnovare il parco attaccanti) a cercare di sferrare un affondo con maggiore decisione.

Serviranno soldi, quelli necessari a convincere il Girona a vendere Dovbyk (parliamo di come minimo una trentina di milioni di euro) ed anche giocare d’anticipo. L’atleta è legata ai biancorossi spagnoli da un contratto a lunga scadenza, con fine fissata al 30 giugno 2028.