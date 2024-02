Il Milan ci ha preso gusto: arriva dal Real

Il Milan torna a battere una pista già sondata prima del mercato invernale: dalla Spagna rilanciano l’interesse rossonero

Koulierakis. Ouédraogo. E ancora Matija Popovic, prima praticamente preso e poi lasciato andare. Ci sono poi Cissè e Agbonifo, due giovanissimi del Verona seguiti con interesse dopo aver acquisito, dagli scaligeri, il cartellino di Filippo Terracciano.

E non dobbiamo dimenticarci di tutti i talenti in erba lanciati in prima squadra, un po’ per necessità, un po’ per scelta ben precisa, da Stefano Pioli nel corso di una stagione tormentata da infortuni.



Il Milan è insomma sempre all’avanguardia per quello che riguarda il calciomercato dei prospetti che abbiano poco più di 18 anni o la cui età possa ancora definirli molto giovani. La politica del club rossonero, che quando si tratta di fare qualche innesto d’esperienza si dimostra comunque giustamente non ortodossa, è sempre mirata all’acquisizione di gemme nascoste. Quelle scovate grazie all’abile lavoro del capo scout Geoffrey Moncada.

Non ha fatto eccezione neppure un sondaggio, avanzato circa un mese prima dell’apertura della finestra invernale di scambi, per un classe 2005 che gioca niente di meno che nel Real Madrid. Arrivato alla corte del club merengue la scorsa estate per la considerevole cifra di 20 milioni di euro, il fenomeno turco è stato tormentato dagli infortuni nei suoi primi mesi nella capitale.

Il Milan ci prova per Arda Güler: ipotesi prestito sul piatto

Con la stagione 2023/24 ormai in stato avanzato, è abbastanza improbabile che il gioiello – solo 92′ in campo finora – possa trovare spazio nelle rotazioni di Carlo Ancelotti. Il club rossonero guarda già al prossimo anno, e alla possibilità di dare al talento lo spazio che comunque rischierebbe di non trovare dopo la faraonica campagna acquisti già annunciata da Florentino Perez.

Il rumor sul ritorno di fiamma di Furlani e soci per Arda Güler, il fantasista ex Fenerbahce, è lanciato dal portale ‘Masfichajes.com‘. Il sito iberico fa il punto della situazione in casa rossonera, sostenendo come la voglia di tornare a dominare in Italia e in Europa possa passare dalla volontà di strappare il talento alla Casa Blanca.

Sebbene sia ormai probabile l’arrivo di Kylian Mbappé, con conseguente esaurimento delle rotazioni in attacco nel reparto avanzato delle Merengues, il presidentissimo appare restio a cedere a titolo definitivo il talento. Uno che il 25 febbraio compirà 19 anni, tanto per intenderci sulla sua età.

La società di Via Aldo Rossi potrebbe tentare la strada già esperita con successo con Brahim Diaz: un prestito biennale con successiva opzione per un altro anno e, magari, un diritto di riscatto a titolo definitivo. Magari stavolta – anche se sarà difficile ottenere quest’ultimo punto – senza opzione di recompra da parte degli spagnoli…