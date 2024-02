Inter, tegola Inzaghi: due big saltano Madrid

Tegola pesante per l’Inter di Simone Inzaghi, che si giocherà la qualificazione ai quarti di finale di Champions League senza due pilastri della sua formazione titolare.

A Madrid i nerazzurri potrebbero dunque partire senza questi giocatori, che nel corso di queste settimane di avvicinamento alla partita cercheranno comunque di anticipare i tempi di recupero per rientrare almeno fra i disponibili in panchina, ma l’impressione è che i rispettivi infortuni siano pesanti al punto che sarebbe preferibile evitare di forzare la mano, considerato il fatto che c’è davanti tutta una seconda parte di stagione da giocare.

Tegola Inter: due big saltano la trasferta di Champions contro l’Atletico

Brutte notizie arrivano nelle ultime ore dall’infermeria di Appiano Gentile, che nelle ultime settimane di stagione si è pericolosamente riempita. La “fortuna” vuole pero’ che Simone Inzaghi abbia a disposizione una formazione lunga e competitiva anche nelle sue alternative, come confermato anche dal fatto che nonostante ieri a Lecce abbiano giocatori gran parte delle riserve, l’Inter è comunque riuscita ad imporsi sui giallorossi di D’Aversa con un sonoro 4 a 0.

Nonostante questo, comunque, ci sono assenze ed assenze alle quali dover far fronte, e mai come adesso gli infortuni registrati nelle ultime ore potrebbero mettere in difficoltà Simone Inzaghi, soprattutto in vista della delicata trasferta del Civitas Metropolitano di Madrid nella quale l’Inter si giocherà la qualificazione ai quarti di Champions League. La speranza, ovviamente, è che i giocatori dei quali stiamo parlando possano recuperare per tornare tranquillamente a disposizione per il prossimo 13 di marzo, ma l’impressione è che dalle parti di Appiano Gentile si preferisca andare cauti.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, per la trasferta europea di Madrid l’Inter dovrà fare i conti con le condizioni da valutare non solo Thuram e Acerbi ma anche Calhanoglu, ieri finito in panchina ma senza essere effettivamente disponibile a causa di un problema muscolare che ha portato lo staff medico nerazzurro a sottoporlo ad una serie di esami strumentali i cui risultati ne hanno definito l’entità ed i tempi di recupero.

Inter, i risultati degli esami strumentali di Calhanoglu

L’ultimo arrivato nell’infermeria dell’Inter è Hakan Calhanoglu, che nella rifinitura per la partita contro il Lecce ha avvertito un fastidio all’adduttore che ha portato Simone Inzaghi a salvaguardarne le condizioni lasciandolo in panchina.

Nella mattinata di oggi il centrocampista turco si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Stando a quanto si può leggere anche dal comunicato rilasciato sui propri canali ufficiali dall’Inter, le condizioni di Calhanoglu verranno valutate nei prossimo giorni, ma l’obiettivo è quello di farlo tornare a disposizione di Simone Inzaghi per Bologna-Inter del 9 marzo per essere così al 100% per il ritorno di Champions League contro l’Atletico.

Acerbi come Calhanoglu: obiettivo Atletico Madrid

A differenza di Hakan Calhanoglu Francesco Acerbi è fermo già da un paio di settimane, ma le sensazioni portano a credere che il rientro in campo del centrale italiano sia imminente. Stando infatti a quanto riportato da TMW, l’ex Lazio dovrebbe saltare per mera precauzione anche l’Atalanta mercoledì, ma non dovrebbe essere un problema rivederlo fra i disponibili di Simone Inzaghi sia contro il Genoa che contro il Bologna, partite nelle quali rimetterà minutaggio sulle gambe così da essere anche lui al 100% contro l’Atletico Madrid.