Juventus: altre 2 assenze contro il Napoli, l’annuncio

Due brutte notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri. Grossi problemi per il tecnico in vista della partita di Serie A, in programma domenica prossima alle 20,45, contro il Napoli.

Arrivano conferme riguardo l’indisponibilità, in vista di Napoli, di due calciatori della Juventus che non prenderanno parte alla trasferta in Campania.

Per Allegri e la Juventus non arrivano buone notizie. Si riempie, nuovamente, l’infermeria bianconera che si è affollata dopo la vittoria sofferta contro il Frosinone. Il gol in zona cesarini, di Daniele Rugani, ha tolto le castagne dal fuoco ed ha riportato i tre punti alla Juventus, ma ha lasciato qualche strascico in termini fisici. Due top della squadra, infatti, si sono infortunati e non saranno a disposizione di Allegri per la trasferta di Napoli del prossimo weekend.

Infortunati Juventus: le ultime

Non è un periodo facile per la Juventus. L’infortunio di due big cambia i piani dell’allenatore in vista di Napoli.

Confermate le due assenze per Allegri che non potrà contare su due centrocampisti. Adrien Rabiot e Weston Mckennie dovranno stare fermi ai box per un po’ di tempo. Il francese ha riportato una lussazione al dito del piede destro mentre il centrocampista statunitense una lussazione alla spalla sinistra.

Questa mattina entrambi i giocatori si sono sottoposti ad accertamenti strumentali che hanno confermato l’entità dell’infortunio. Ecco in che modo Allegri intende sostituirli per la prossima sfida di campionato contro il Napoli.

Juventus: chi giocherà al posto di Rabiot e McKennie? Le ultime dalla Continassa

Non sono stati resi noti i tempi di recupero di Rabiot e Mckennie. La sensazione è che entrambi dovranno restare fermi ai box per le prossime 2-3 settimane.

Intanto, Allegri fa la conta a centrocampo: ha un problema per la prossima sfida di campionato contro il Napoli. Non è da escludere un cambio di formazione che possa permettere alla Juve di giocare con la difesa a 4 oppure mantenere la difesa a 3 e schierare i suoi con 3-4-1-2. I prossimi giorni saranno decisivi con l’allenatore che, con il suo staff, farà il punto della situazione. Oltre alle indisponibilità di Rabiot e Mckennie, per la trasferta di Napoli c’è anche il dubbi Danilo, che è fermo dopo il problema fisico accusato contro il Verona.

Ecco perché, al vaglio dell’allenatore, ci sono tre ipotesi. La prima riguarda la conferma del 3-5-2 con Alcaraz e Miretti al posto di Mckennie e Rabiot. La seconda, più offensiva, con Chiesa e Yildiz a supporto di Vlahovic. Oppure, con il recupero di Danilo, si potrebbe ipotizzare anche un ruolo di mezzala per Cambiaso con lo spostamento del brasiliano sulla fascia.