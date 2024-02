Juventus e Inter, riparte la sfida: duello per una stella del Triplete

Juventus e Inter pronte a sfidarsi nuovamente sul mercato: bianconeri e nerazzurri all’assalto per un vincitore del Triplete

Per almeno metà campionato, il duello a distanza tra Juventus e Inter, in chiave scudetto, è stato davvero appassionante. I bianconeri hanno tentato di stare agganciati ai nerazzurri il più possibile. Ma alla lunga, è emerso lo strapotere della squadra di Simone Inzaghi, che finora, nel 2024, ha raccolto solo vittorie, in tutte le competizioni. E adesso veleggia sicura verso il ventesimo scudetto, un traguardo che classifica alla mano difficilmente potrà essere messo in discussione.

In caso di vittoria con l’Atalanta, nel recupero, l’Inter volerebbe a +12 sulla Juventus e a quel punto inizierebbe per davvero a cucirsi sulle maglie scudetto e seconda stella, traguardi sui quali squadra e società hanno puntato fin dall’inizio. Ma il dato più interessante, per gli appassionati di calcio, è comunque aver ritrovato la Juventus competitiva ad altissimi livelli come non capitava ormai da diverse stagioni. Dunque, il ‘Derby d’Italia’, nelle prossime annate potrà riproporsi ancora, la grande sfida tra le rivali di sempre è soltanto all’inizio.

Una sfida che si riproporrà, inevitabilmente, anche sul mercato. Dove l’Inter cercherà di rinforzarsi ulteriormente e di rinnovarsi, con altre cessioni pesanti a finanziare le operazioni in entrata e le casse del club, ma con la sapienza di Marotta che saprà sicuramente sopperire a eventuali addii di spicco, come già successo quest’anno. E dove la Juventus punterà sulle idee di Giuntoli. Occhio al possibile testa a testa per un giocatore davvero speciale, uno di quelli che nel corso degli anni ha incantato per le sue doti.

Juventus e Inter, duello pazzesco: occasione Thiago Alcantara

Si torna a parlare del futuro di Thiago Alcantara, che, palmares alla mano, è uno dei più vincenti di sempre. Vincitore per ben due volte, in carriera, del Triplete, anche se troppo spesso penalizzato dagli infortuni che non gli hanno fatto esprimere compiutamente il suo talento.

Quest’anno, appena una presenza con il Liverpool e un addio ai ‘Reds’ a fine stagione scontato, per la scadenza del contratto. Ad aprile compirà 33 anni e un colpo a parametro zero come lui potrebbe apportare grande esperienza e qualità. Juventus e Inter lo seguono, così come diversi altri club in MLS e in Saudi Pro League, come riporta l’esperto di mercato turco Ekrem Konur. L’interrogativo è dato dalle sue condizioni fisiche: fattore che verrà valutato molto attentamente.