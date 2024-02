Colpo argentino per una big italiana: si chiude in estate

Pablo Solari si sta mettendo in mostra con il River Plate e una big di Serie A potrebbe decidere di affondare il colpo per anticipare la concorrenza.

L’Argentina è stato sempre un Paese prolifico per il nostro campionato e un altro giocatore presto potrebbe sbarcare in Serie A nel giro di davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, due club di Serie A ha messo nel mirino Pablo Solari. Il River Plate non ha intenzione di bloccare la sua cessione durante il calciomercato estivo e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

Calciomercato: Solari nel mirino delle big di A, i dettagli

Pablo Solari si sta mettendo in evidenza con il River Plate e sono diverse le squadre che lo cercano anche se per il momento la tanto attesa fumata bianca non c’è. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se ci sarà il via libera oppure no. Di certo è un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo considerando che la strada è lunga e per questo motivo un quadro più chiaro lo si avrà solamente al termine del campionato visto che la stagione è lunga.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan o la stessa Juventus potrebbero decidere di puntare su Pablo Solari durante il calciomercato estivo. Di certo non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze. La strada è comunque lunga fino all’estate e per questo motivo vedremo cosa succederà nel giro di poco tempo.

Stiamo parlando di un calciatore che è stato bravo a mettersi in evidenza e per questo motivo ha voglia di fare il grande salto per dimostrare le proprie qualità. Quindi vedremo se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure alla fine la spunteranno altre big che da tempo seguono il calciatore.

Mercato: Milan e Juventus su Solari

Milan e Juventus sono sulle tracce di Solari in vista del calciomercato estivo. Si tratta di una possibilità da considerare soprattutto durante la sessione dopo il campionato ancora in corso. Di certo è un qualcosa da tenere in considerazione ancora per diverse settimane.