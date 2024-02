Roma, Tiago Pinto in bianconero: Cristante lo segue

Tiago Pinto, dal giallorosso al bianconero: in coppia con l’ex GM della Roma c’è Bryan Cristante. Ecco tutti i dettagli

Daniele De Rossi poco alla volta sta convincendo gli scettici e chissà che non riesca a fare altrettanto con i Friedkin, Dan e Ryan, i tycoon texani proprietari della Roma.

Del resto, a parte il ko casalingo contro l’Inter – che, oltre a dominare la Serie A, è sulla buona strada per bissare l’eccellente percorso in Champions League della passata stagione – la Roma ha sempre vinto (4 le vittorie in campionato), con la ciliegina dell’eliminazione ai play-off di Europa del sempre ostico Feyenoord.

Dunque, fino a questo momento il cambio della guardia sulla panchina giallorossa tra lo ‘Special One’ e l’ex ‘capitan futuro’ sta dando ragione alla dirigenza a stelle e strisce del club capitolino. Insomma, vince e convince una Roma non più portoghese.

Infatti, è andato via, alla fine della finestra di mercato invernale anche il General Manager giallorosso, il portoghese Tiago Pinto, mentre il giovane Mile Svilar, sugli scudi contro gli olandesi avendo parato due penalty alla lotteria dei rigori, ha fatto le scarpe (bullonate) allo stagionato lusitano Rui Patricio, pupillo di Mourinho ora tutt’altro che imprescindibile.

Tiago Pinto accostato al Newcastle: con l’ex Ds giallorosso anche Bryan Cristante?

José Mourinho, a dispetto dei rumors circa una faraonica offerta dall’Arabia Saudita, è ancora un disoccupato di lusso: lo ‘Special One’ che sarebbe in lizza per la prestigiosa panchina del Bayern Monaco che a fine stagione verrà liberata da Thomas Tuchel.

Nel frattempo l’ex General Manager della Roma ha già trovato una nuova sistemazione per un clamoroso sviluppo in bianconero dopo l’esperienza in giallorosso.

Con il ritorno delle Coppe Europee la stagione è entrata nel vivo, eppure sono già iniziate le grandi manovre in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

In particolare, i bianconeri del Newcastle United avrebbero messo nel mirino Tiago Pinto. I Magpies sono alla ricerca di un nuovo Direttore tecnico dopo aver perso Dan Ashworth che ha deciso di accasarsi al Manchester United. Ebbene, proprio l’ex General Manager giallorosso è in pole position per raccogliere l’eredità di Ashworth.

Un eventuale sbarco in Premier League, quello del manager portoghese, che potrebbe avere un risvolto amaro per la tifoseria giallorossa. Tiago Pinto, infatti, vorrebbe portare in dote nientemeno che Bryan Cristante, uno dei pilastri del centrocampo giallorosso.

Tuttavia, non sarà facile neanche per i ricchissimi sceicchi proprietari del Newcastle stappare alla Roma il centrocampista della Nazionale che appena un anno fa ha prolungato il contratto che lo lega al club capitolino fino al 2027, con uno stipendio annuo di 3 milioni di euro. Ma, si sa, nel calciomercato ‘mai dire mai’, motivo per il quale i tifosi giallorossi drizzano le antenne.