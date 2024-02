Ultimatum di Chiesa alla Juventus: se resta, se ne va

La Juventus alle prese con il futuro di Chiesa, ultimatum da parte dell’attaccante: addio già deciso in un caso

Un grandissimo avvio di campionato, con quattro reti nelle prime cinque giornate, aveva fatto sperare i tifosi della Juventus, e non solo, di poter rivedere il miglior Federico Chiesa. Le cose, però, non stanno andando come previsto e ancora una volta l’attaccante classe 1997 sta vivendo un momento di difficoltà. Con un futuro in bianconero tornato davvero in bilico.

Il rendimento di Chiesa è calato di parecchio negli ultimi mesi. In campo, il giocatore da’ sempre il massimo e non potrebbe essere altrimenti, conoscendolo, ma non sta riuscendo a sprigionare tutto il suo potenziale.

Per il ritorno di qualche problemino fisico di troppo che ne ha limitato l’utilizzo in alcuni frangenti, ma anche per problematiche legate al modo di stare in campo della Juventus stessa, in cui non è valorizzato al meglio. Sullo sfondo, stanno salendo le quotazioni di Kenan Yildiz e questo di sicuro non aiuta.

Juventus, Chiesa e un rapporto in crisi con Allegri: non c’è posto per tutti e due

Inevitabilmente per Federico Chiesa si torna a parlare di futuro, con tanti dubbi. Già un anno fa, Chiesa avrebbe potuto essere ceduto se fosse arrivata l’offerta giusta per lui e per il club. Uno scenario che in estate sembra destinato a riproporsi e questa volta l’addio sarebbe una eventualità concreta, anche considerando il rinnovo del contratto che tarda ad arrivare.

A giugno, a un anno dalla scadenza dell’accordo, per la Juventus la cessione sarebbe inevitabile. Anche perché c’è un altro fattore che potrebbe incidere ulteriormente.

Come detto, Chiesa fa fatica, in un modulo in cui deve svariare da seconda punta, invece di poter partire dall’esterno in un 4-3-3. Motivo per il quale, la coesistenza con Massimiliano Allegri si fa sempre più difficile.

Stando a quanto riportato dal giornalista Luca Momblano, su ‘Juventibus’, Chiesa si sarebbe confrontato con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo sta cercando di venire incontro a un giocatore che comunque è un patrimonio importante del club, ma il giocatore avrebbe palesato le sue difficoltà nell’esprimersi in campo a queste condizioni.

Momblano ha aggiunto: “La mia sensazione è che se Allegri resta, Chiesa va via“. A questo punto, diventa cruciale capire cosa sarà dell’allenatore livornese e se la sua avventura in bianconero proseguirà al termine della stagione.