Altro che Juve: Zidane in Italia per la rivale di sempre

Il colpo di scena in panchina riguarda Zizou Zidane, tecnico pronto al ritorno in panchina, anche se non alla Juventus.

Ne ha parlato lui in prima persona e, questa mattina, del tecnico francese hanno svelato le ultime i colleghi de La Gazzetta dello Sport, spiegando quella che è la sua voglia di tornare alla Juventus. Una voglia però che rischia di non rispecchiarsi in quelle che saranno poi le intenzioni di Cristiano Giuntoli e del club bianconero stesso, con l’ex plurititolato tecnico del Real Madrid che, seppur vincendo di tutto con i Blancos, non ha mai avuto poi nessuna esperienza altrove.

Esperienza che potrebbe avere ora in Italia perché in Serie A c’è chi pensa a lui per il posto in panchina e potrebbe finire su quella della rivale di sempre l’ex Pallone d’Oro della Juventus.

Zidane in Serie A: ma non alla Juventus, colpo di scena

Il colpo di scena potrebbe riguardare Zinedine Zidane, tecnico a caccia del rilancio e che ha vissuto fin troppi anni fermi, considerando quanto aveva fatto e dimostrato nella sua esperienza al Real Madrid.

Lasciò il Real, Carlo Ancelotti, ma Zidane riuscì nell’impresa di non farlo rimpiangere. Perché negli anni d’oro del Real Madrid nell’ultimo decennio, con il francese in panchina che riuscì a macinare titoli su titoli, ha mostrato tutte le sue qualità anche da allenatore, dopo la leggendaria carriera da calciatore. L’ex Pallone d’Oro 1998 della Juventus però, potrebbe far ritorno in Italia e non per allenare i bianconeri.

Non è detto che finisca sulla panchina della Juventus, malgrado il suo desiderio manifestato più volte. In Serie A potrebbe essere un’altra la panchina affidata a Zidane e si tratterebbe di una rivale storica dei bianconeri.

Zidane in Serie A: niente Juventus, destinazione in una rivale

Come riportato dalla rosea questa mattina, Zidane avrebbe voglia di tornare ad allenare e l’ipotesi in Serie A è concreta. Lui manda messaggi alla Juventus, ma i bianconeri potrebbero continuare fino al 2025 con Allegri per poi decidere cosa farne del proprio futuro. E Zidane sarebbe stanco di aspettare. Sono diverse le panchine in Serie A, ad alti livelli, che si muoveranno a fine stagione. Tra queste, principalmente, ci sono quelle di Milan e Napoli, che hanno inserito Zidane in tra i nomi principali della propria lista, rispettivamente al posto di Pioli e Calzona per il 2025.

Zidane al Napoli o al Milan: ma c’è una terza ipotesi in Serie A

Oltre alle idee di Napoli e Milan, per Zidane c’è pure una terza ipotesi in Serie A. Perché Inzaghi, che piace a mezza Europa e che potrebbe essere convinto dalle big di Premier League, chissà che non possa lasciare il posto vacante in nerazzurro. E all’Inter arriverebbe, a quel punto, Zinedine Zidane.