Altro esonero, torna Grosso in panchina: decisione presa

Considerato il rendimento deludente che la squadra sta avendo in questa parte di stagione, la società starebbe pensando di cambiare a sorpresa allenatore per dare una scossa a tutto l’ambiente.

O si cambia immediatamente registro o l’esonero potrebbe essere l’unica via percorribile per provare a rialzare la testa e ripartire per raggiungere l’obiettivo che proprietà, dirigenza ed ambiente si erano auspicati di raggiungere ad inizio stagione.

Nel frattempo chi di dovere avrebbe iniziato a muoversi di conseguenza su questo fronte, come confermato anche dalle ultime notizie che vociferano di un clamoroso ritorno in panchina di Fabio Grosso qualora l’allenatore dovesse davvero essere esonerato.

Torna Fabio Grosso in panchina: le ultime

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, ma soprattutto in Italia, visto e considerato che nelle prossime settimane, se non addirittura ore, potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La società starebbe infatti pensando di esonerare l’allenatore dopo l’ultimo periodo complicato in campionato, dove la squadra è in pratica riuscita a perdere tutto il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione rispetto alle concorrenti perdendo partita dopo la partita. Inutile dire che risultati del genere non siano andati giù non solo ai tifosi ma anche alla società, che avrebbe dato un ultimatum al tecnico in vista dei prossimi, delicati, impegni stagionali: o si vince o l’esonero sarà decisione praticamente inevitabile. A conferma di questo c’è da dire che il club starebbe già valutando con chi effettuare un eventuale cambio in panchina, ed il primo nome sulla lista della dirigenza sembrerebbe essere quello di Fabio Grosso.

Stando alle ultime notizie, dunque, il campione del mondo potrebbe tornare a sedersi sulla panchina del Frosinone qualora Eusebio Di Francesco dovesse essere esonerato.

Grosso a Frosinone, Di Fra è in bilico: decisive le prossime due, forse

Dalle parti del Bentio Stirpe si sta dunque tornando a parlare di Fabio Grosso, che a quanto pare potrebbe sostituire per questo finale di stagione Eusebio Di Francesco alla guida dei ciociari. Ad inizio stagione mai avremmo immaginato di assistere a questo momento di crisi dei gialloblù, eppure la poca esperienza nella categoria, considerato il gruppo giovane, sta giocando un brutto scherzo al Frosinone.

Nonostante questo la squadra i colpi li ha, motivo per il quale la società si aspetta che si raggiunga la salvezza in questa stagione. Il rendimento avuto nell’ultimo periodo pero’ non lascia auspicare nulla di positivo, motivo per il quale il Frosinone avrebbe dato un ultimatum a Di Francesco: o si vince contro Lecce e Sassuolo o si cambia guida tecnica, perché degli eventuali passi falsi in questi due scontri per la salvezza potrebbero costare caro ai ciociari.