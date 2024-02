Calcio, il dramma del campione: “Materiale vietato ai minori”

Il top player sta vivendo un vero e proprio dramma da più di un anno: spunta anche del materiale vietato ai minori

La carriera di un calciatore non sempre è tutta rose e fiori e non solo per gli infortuni che possono minarla in maniera grave o meno, ma può essere anche resa complicata dall’eccessiva popolarità che inevitabilmente travolge i nostri beniamini.

Quando si è giocatori di calcio, specie di un grande club, è facile diventare un vero idolo ed avere tanti fans, ma purtroppo spesso e volentieri si rischia di finire in qualcosa che va ben oltre la semplice ammirazione. Per conferma chiedere a Trent Alexander-Arnold che da circa un anno non sta più vivendo la vita agiata e tranquilla che vorrebbe.

Il terzino del Liverpool sta affrontando un periodo molto duro da quando, secondo quanto rivelato dal The Sun, ci sarebbe una stalker ossessionata da lui che lo sta perseguitando, andando oltre ogni limite. E secondo quanto riferito dal noto quotidiano inglese, ci sarebbe di mezzo anche del materiale vietato ai minori che rende la situazione molto delicata.

Liverpool, dramma Alexander-Arnold: il terzino perseguitato da una stalker

Da ormai un anno, Trent Alexander-Arnold non sta vivendo più giorni tranquilli e spensierati in quel di Liverpool. Il giocatore dei Reds, come raccontato dal The Sun, è perseguitato da una stalker che non solo si presenta spesso al centro sportivo dei Reds, ma addirittura a casa sua, rendendogli la vita davvero un inferno.

Inoltre, sempre secondo il quotidiano britannico, la stalker è andata oltre ogni limite ed avrebbe inviato ad Alexander-Arnold del materiale bollente vietato ai minori, mettendo il ragazzo in grande imbarazzo. Un atteggiamento davvero inaccettabile e che, naturalmente, spaventa Alexander-Arnold che con questa donna, interessata dal punto di vista sessuale a lui, non vuole averci niente a che fare.

La stalker, inoltre, è riuscita in qualche modo ad entrare in possesso del suo numero e più volte ha disturbato la quiete del giocatore che proprio non riesce a liberarsi di lei. Anche il Liverpool si è attivato per aiutare il proprio giocatore che, però, non è rimasto certo con le mani in mano, installando a casa sua allarmi e telecamere di sicurezza, oltre a cambiare il numero di cellulare per evitare ulteriori chiamate.

Azioni, queste, volte a scoraggiare la stalker e la speranza di Alexander-Arnold è che quest’ultima la finisca di tormentarlo. Dopotutto storie del genere, specie se sottovalutate, rischiano di degenerare e tutti si augurano che il giocatore possa presto riprendere la vita di sempre.