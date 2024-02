Calciomercato Juventus: scambio con lo United, i dettagli

C’è un nuovo indizio di mercato sulla Juventus. I bianconeri pronti a dare un big al Manchester United. Ecco le ultimissime riguardo questo scambio con i Red Devils.

Si aprono nuovi scenari di mercato per la Juventus che è particolarmente attiva. I bianconeri sono pronti a rivoluzionare la rosa la prossima stagione con la società che ha la necessità di rivedere la rosa e ridurre il monte stipendi.

Sono previsti tanti addii alla Juventus. Uno dei big è pronto a firmare con il Manchester United che è fortemente interessato al calciatore, che può chiudere la sua avventura in bianconero la prossima stagione. Nell’affare può rientrare anche un calciatore che è in uscita dallo United e che può fare a caso della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: proposta di scambio del Manchester United

Importanti novità sulla Juventus. Giuntoli è già entrato in azione e sta trattando su diversi tavoli per portare in bianconeri diversi calciatori. Ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la rosa della prossima stagione. Con diverse cessioni eccellenti.

Arrivano conferme riguardo l’addio di Federico Chiesa che può lasciare la Juventus a fine stagione per andare in Premier League. Secondo quanto riportato da fichajes.net, sul 25enne bianconero c’è il Manchester United che è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Le altre squadre interessate sono Arsenal e Chelsea.

I Red Devils, però, possono offrire Antony per uno scambio con Chiesa che può accontentare la Juve.

Chiesa al Manchester United ed Antony alla Juventus: si scalda l’asse di mercato

Ci sono voci di mercato sulla Juventus. Questa volta c’è una nuova indiscrezione di un possibile scambio Manchester United Juventus con Chiesa ed Antony coinvolti. L’ex Fiorentina potrebbe lasciare Torino nel corso del prossimo calciomercato estivo. Il 25enne è uno dei più corteggiati: in Inghilterra piace molto ai Red Devils e all’Arsenal. Il contratto in scadenza a giugno 2025 può portare la Vecchia Signora a vendere Chiesa in estate, magari con uno scambio con il Manchester United che è pronto ad offrire alla Juventus Antony. Il brasiliano, ex Ajax, è ai ferri corti con il club inglese e potrebbe lasciare Manchester proprio per arrivare a Torino con i bianconeri pronti a scommettere sul calciatore che in Serie A può fare la differenza.