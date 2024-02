Frattesi, annuncio ufficiale Inter: cambia il suo futuro

Svolta improvvisa per Davide Frattesi: arriva la notizia direttamente dall’Inter, cambia il suo futuro.

Protagonista a Lecce con un gol ed un assist, Davide Frattesi spera di conquistare maggiore spazio nell’Inter in questo finale di stagione che vedrà la squadra protagonista in campionato e – probabilmente – anche in Champions League. Ecco le ultimissime in merito al suo destino: c’è l’annuncio da parte della società.

Oggetto misterioso di questa stagione all’Inter, Frattesi non è mai riuscito ad entrare in pianta stabile nell’undici titolare nerazzurro. Dodicesimo uomo, nella maggior parte dei casi è sempre subentrato nelle sue 29 presenze in nerazzurro. Ecco perché c’è chi aveva ipotizzato un malcontento da parte di Inzaghi per le prestazioni dell’ex Sassuolo. Addirittura si era paventata la pista della cessione al termine della stagione, ecco l’ultima novità che riguarda il classe 1999.

Calciomercato Inter: quale futuro per Frattesi?

Arrivato in pompa magna nel corso dell’ultimo calciomercato estivo, strappato alla concorrenza di Milan, Juventus, Roma e Napoli, Frattesi si aspettava maggiore minutaggio da Simone Inzaghi che, fino a questo momento, ha sempre dato fiducia a Barella e Mkhitaryan.

Ruolo di seconda fascia per Frattesi che ha totalizzato 20 presenze in Serie A ma per un totale di 524 minuti. Poco o nulla dunque. Intanto, arriva una notizia importante sul futuro del centrocampista.

Dopo la buona prestazione contro il Lecce, con il quale ha messo a segno un gol ed un assist, ecco l’annuncio relativo al suo destino in nerazzurro. Come confermato dalla società, è scattato l’obbligo di riscatto da parte dell’Inter per Davide Frattesi. La società dovrà dunque versare nelle casse del Sassuolo 27 milioni di euro.

Inter: comunicato ufficiale, le cifre del riscatto di Frattesi

Non ci sono più dubbi sul futuro del calciatore scuola Roma. Si sono verificate, prima del Lecce, le condizioni per il riscatto obbligatorio di Davide Frattesi che è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Finora, per il centrocampista ex Sassuolo, 29 presenze disputate – la maggior parte da subentrante – con 5 gol e 5 assist. Legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2028, il giocatore spera di entrare sempre di più nei meccanismi di Inzaghi e conquistare un posto da titolare anche in vista della prossima stagione. La società spera che Frattesi possa ripagare in campo l’investimento oneroso fatto con l’operazione che è costata davvero tanto per le casse nerazzurre.