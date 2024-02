Intreccio con de Jong: Barella va via dall’Inter

L’Inter a fine stagione rischia di perdere Barella, finito nel mirino di una big straniera. L’effetto domino scatterà con de Jong

Ha già cominciato a riflettere in vista della prossima stagione l’Inter. I nerazzurri in estate, nonostante le risorse in arrivo garantite dalla partecipazione alla Champions League 24/25 e al Mondiale per club, saranno chiamati a cedere un pezzo pregiato della propria rosa. L’indiziato a partire risponde al nome di Denzel Dumfries (sulle sue tracce c’è il Manchester United) tuttavia, al momento, non è da escludere nemmeno una possibile partenza di Nicolò Barella, finito nel mirino di big straniera.

Parliamo del Barcellona, che al termine dell’attuale stagione sacrificherà Frenkie de Jong per fare cassa sostituendolo con un centrocampista maggiormente gradito al presidente Joan Laporta. L’ex Ajax, infatti, percepisce uno stipendio ritenuto eccessivo se confrontato alle prestazioni offerte in campo e al contributo portato in zona offensiva (appena 2 gol in 26 apparizioni complessive). Da qui l’idea della dirigenza blaugrana, stando a quanto riportato dal sito ‘Elgoldigital.com’, di cederlo ed incamerare le risorse da destinare all’acquisto di Barella.

Il colpo ha diverse chance di concretizzarsi: la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026, ad esempio, si è fermata. Le parti hanno avuto modo di confrontarsi spesso nell’ultimo periodo, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che si è detto intenzionato a mettere sul piatto un biennale a cifre più alte rispetto a quelle attualmente percepite (da 4.5 milioni a 7). Le interlocuzioni sono state costanti eppure la fumata bianca non è ancora arrivata. Una situazione di stallo di cui il Barcellona vuole approfittare per strapparlo alla Beneamata.

Inter, Barella può andare via: il top club studia la strategia

Marotta, inoltre, ad inizio febbraio ha provveduto a definire l’acquisto di quello che potrebbe essere il sostituto naturale di Barella ovvero Piotr Zielinski: per il polacco, in particolare, è pronto un triennale con opzione per un ulteriore anno a 4 milioni netti nonché un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Gli spagnoli a stretto giro di posta proveranno quindi a farsi avanti, sondando la fattibilità dell’operazione e verificando la disponibilità del 27enne a trasferirsi in Spagna dopo aver vinto tutto in Italia.

L’Inter, dal canto suo, lo farà partire soltanto alle proprie condizioni e a breve trasmetterà uno specifico messaggio ai catalani: serviranno almeno 80 milioni per assicurarsi le prestazioni di Barella, autore di 2 reti e 5 assist nelle 34 gare fin qui disputate. L’effetto domino sta per scattare. Il Barcellona vuole voltare pagina: de Jong, ormai, rappresenta il passato.